Леша Свик, Олег Майами, Filatov и Karas, Банд`Эрос. В Абрау-Дюрсо пройдет музыкальный фестиваль Light Weekend

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы группы компаний «Абрау-Дюрсо»
    © Фото пресс-службы группы компаний «Абрау-Дюрсо»

На берегу озера Абрау пройдет музыкальный фестиваль Light Weekend. Праздник посвящен дню рождения игристого вина (18+)

2 августа в Абрау-Дюрсо под Новороссийском состоится Light Weekend — фестиваль современной музыки.

Масштабное событие, посвященное дню рождения игристого вина, пройдет на курорте уже в четвертый раз. Фестиваль под открытым небом вновь объединит живую музыку, гастрономию и туризм.

Винодельни, чайная плантация, форелевое хозяйство:

Хедлайнерами праздника станут Леша Свик, Олег Майами, Filatov и Karas, группа Банд`Эрос. Со сцены прозвучат хиты «Самолеты», «Малиновый свет», «Не вспоминай», «Громче города», «Убегай», «Не наберу», Time Won`t Wait, Tell It To My Heart, «Мимо меня», «Про красивую жизнь», «Манхэттен», «Коламбия Пикчерз не представляет», «Адьос».

Для гостей будут работать фуд-корт с блюдами на основе черноморских специалитетов и бары. Проносить свои продукты и напитки на территорию фестиваля запрещено.

«Light Weekend в этом году станет еще более насыщенным и музыкальным. Каждый год мы создаем не просто концерт, а уникальную атмосферу свободы, вкуса и музыки — все это делает лето на курорте Абрау-Дюрсо незабываемым. В программе Light Weekend яркое сочетание любимых хитов и новых талантливых имен, гарантирующее исключительные эмоции каждому», — рассказала вице-президент ГК «Абрау-Дюрсо» по туризму и специальным проектам Ирина Гончарова.

Light Weekend пройдет на площади Александра II с 17:00 до 22:00. Билеты доступны на официальном сайте фестиваля.

Как писали Юга.ру, «Абрау-Дюрсо» начнет поставлять вина на борт китайской авиакомпании.

Абрау-Дюрсо Курорты и туризм Музыка Новороссийск отдых Праздники Развлечения Фестивали

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Леша Свик, Олег Майами, Filatov и Karas, Банд`Эрос. В Абрау-Дюрсо пройдет музыкальный фестиваль Light Weekend
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