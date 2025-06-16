«Абрау-Дюрсо» начнет поставлять вина на борт китайской авиакомпании
Летом 2025 года группа компаний «Абрау-Дюрсо» запустит экспорт тихих вин для авиакомпании China Eastern Airlines
16 июня «Коммерсант» сообщил, что группа компаний «Абрау-Дюрсо» начнет поставлять красное тихое вино на борт China Eastern Airlines. Для российских винопроизводителей это станет первым опытом поставки напитков зарубежной авиакомпании.
Вина будут представлены на борту международных и внутренних рейсов летом 2025 года. Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов отметил, что первая партия напитков составит 36 тыс. бутылок. Это больше, чем поставки «Абрау-Дюрсо» для «Аэрофлота»: в 2024 году на борт российской авиакомпании отгрузили 30 тыс. бутылок всего игристого вина.
Руководитель WineRetail Александр Ставцев пояснил, что игристые вина в Китае практические не потребляются, поэтому для импорта выбрали тихие вина. По его данным, на винном рынке КНР на импорт приходится более 51%. В основном поставки идут из стран Нового Света: Аргентины, Чили, Уругвая, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, США и Канады.
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Ставцев отметил, что логистика вин из РФ в Китай дорогая, и везти продукцию по земле трудозатратнее, чем транспортировать по морю. При этом главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров прокомментировал, что использование местных вин на рейсах China Eastern Airlines в Россию все же более выгодно для китайских авиакомпаний с точки зрения экономики и логистики, чем закупка напитков в других странах.
В «Абрау-Дюрсо» прокомментировали, что китайский рынок интересен винопроизводителям из России, но работать на нем труднее из-за высокой конкуренции. В компании ожидают рост импорта напитков в Китай, но медленный: всего экспорт вин «Абрау-Дюрсо» в КНР растет на 5-10% в год.
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