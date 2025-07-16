Пример Благовещенска заразителен. В Геленджике могут ввести полный запрет на электросамокаты

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Геленджик может ввести запрет на электросамокаты по примеру Благовещенска

15 июля мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что на курорте могут ввести полный запрет на езду на самокатах. Сейчас в администрации изучают опыт и нормативную базу Благовещенска, который первым в России ограничил использование электросамокатов.

По словам градоначальника, летом на курорте медики отмечают рост числа травм, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности. С начала 2025 года с территории курорта вывезли больше 2,3 тыс. бесхозных самокатов.

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Полиция, казаки и сотрудники администрации продолжат проводить рейды. С самокатчиками будут вести разъяснительную беседу и снимать их с транспорта.

Раньше на набережной Геленджика была велодорожка. В 2024 году ее убрали и запретили ездить по территории как на велосипедах, так и на самокатах. Ограничения не касаются обычных самокатов и роликовых коньков.

Напомним, в конце июня в Ставрополе пожилой мужчина погиб в больнице после того, как его сбил подросток на самокате. Чтобы защитить людей от повторения таких ДТП, администрации региона решила ограничивать скорость СИМов с помощью «лежачих полицейских».

Как писали Юга.ру, на первый рейс в аэропорт Геленджика раскупили все билеты эконом-класса.

Геленджик Курорты и туризм Самокаты Транспорт

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