На Ставрополье решили не запрещать электросамокаты. Ограничивать их скорость будут «лежачие полицейские»
Ограничение будет действовать в местах, где самокаты представляют опасность для пешеходов
Предыстория. В конце июня пожилой мужчина погиб в больнице после того, как его сбил подросток на самокате. После этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил своим подписчикам решить, как защитить людей от повторения таких ДТП. Он устроил в своем телеграм-канале голосование.
14 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в голосовании участвовало почти 290 тыс. человек. По словам главы региона, за запрет или ограничение использования электросамокатов высказались около 60% ставропольцев. 38% выбрали вариант «Ничего не менять, сохранить действующий порядок».
Губернатор поручил главам крупных городов установить на дорогах искусственные неровности для СИМ в тех местах, где они наиболее опасны для пешеходов.
«Сделайте так, чтобы человек не мог разогнаться до такой скорости, чтобы убить другого человека», — заявил Владимиров.
При этом на Ставрополье продолжают разрабатывать краевой закон о средствах индивидуальной мобильности.
14 июля мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что в городе ввели полный запрет на использование электросамокатов. Нарушителям грозят штрафы до 100 тыс. рублей. Это первый такой случай в России.
«Мы шли к этому шагу постепенно. Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло. Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла — она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал ещё более бесконтрольным», — объяснил Имамеев.
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