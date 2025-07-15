На Ставрополье решили не запрещать электросамокаты. Ограничивать их скорость будут «лежачие полицейские»

Ограничение будет действовать в местах, где самокаты представляют опасность для пешеходов

Предыстория. В конце июня пожилой мужчина погиб в больнице после того, как его сбил подросток на самокате. После этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил своим подписчикам решить, как защитить людей от повторения таких ДТП. Он устроил в своем телеграм-канале голосование.

14 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в голосовании участвовало почти 290 тыс. человек. По словам главы региона, за запрет или ограничение использования электросамокатов высказались около 60% ставропольцев. 38% выбрали вариант «Ничего не менять, сохранить действующий порядок».

Губернатор поручил главам крупных городов установить на дорогах искусственные неровности для СИМ в тех местах, где они наиболее опасны для пешеходов.

«Сделайте так, чтобы человек не мог разогнаться до такой скорости, чтобы убить другого человека», — заявил Владимиров.