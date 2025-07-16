В Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами. Этим летом можно не ждать цветения
Под Новороссийском пересохло лотосовое озеро Бам
16 июля в телеграм-канале «Наша Газета Новороссийск» появились кадры пересохшего лотосового озера в Абрау-Дюрсо. Жители предполагают, что на состояние водоема повлияла жара.
Лотосы на Кубани:
Очевидцы, побывавшие на месте, не обнаружили на озере ни одного цветка. Они опасаются, что в этом году водоем может не зацвести. По словам местных, ранее в это время лотосы уже распускались.
Отметим, что в Краснодарском крае сезон цветения краснокнижных лотосов начинается в середине июля и длится до конца августа. Иногда распустившиеся бутоны удается застать и в сентябре.
Озеро Бам находится в поселке Лесничество. Оно образовалось на месте бывшего водохранилища, которое построили для орошения виноградников. В августе 2002 года из-за сильных паводков разрушилась плотина, и 6 млн кубометров воды хлынули по руслу реки Дюрсо. Через несколько лет в водоеме, оставшемся от водохранилища, высадили лотосы, и они прижились.
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