В Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами. Этим летом можно не ждать цветения

Очевидцы, побывавшие на месте, не обнаружили на озере ни одного цветка. Они опасаются, что в этом году водоем может не зацвести. По словам местных, ранее в это время лотосы уже распускались.



Отметим, что в Краснодарском крае сезон цветения краснокнижных лотосов начинается в середине июля и длится до конца августа. Иногда распустившиеся бутоны удается застать и в сентябре.