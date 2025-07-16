Отель в Анапе получил первый в РФ сертификат «ультра все включено». Сколько стоит ночь?

16 июля РИА Новости сообщило, что Роскачества выдало первый в стране сертификат соответствия концепции «ультра все включено». Его получил пятизвездочный анапский отель Alean Family Doville.

В отеле есть бассейны с минерализованной водой, джакузи, аромасауна, центр красоты и здоровья и другие услуги. В августе стоимость ночи в стандартном номере стоит от 41 тыс. рублей. Самый дорогой обойдется в 139 тыс. рублей.