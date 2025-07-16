Отель в Анапе получил первый в РФ сертификат «ультра все включено». Сколько стоит ночь?

Краснодарский край

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  • © Фото cookie-studio, сайт freepik.com
    © Фото cookie-studio, сайт freepik.com

Роскачества выдало отелю в Анапе сертификат «ультра все включено»

16 июля РИА Новости сообщило, что Роскачества выдало первый в стране сертификат соответствия концепции «ультра все включено». Его получил пятизвездочный анапский отель Alean Family Doville.

В отеле есть бассейны с минерализованной водой, джакузи, аромасауна, центр красоты и здоровья и другие услуги. В августе стоимость ночи в стандартном номере стоит от 41 тыс. рублей. Самый дорогой обойдется в 139 тыс. рублей.

«Ультра все включено»:

«Была проведена детальная проверка: анализ меню, графиков работы ресторанов, наличие алкогольных и безалкогольных напитков, доступность дополнительных зон (бассейн, спортзал, детские клубы), а также организованы интервью с гостями и сотрудниками», — пояснили в Роскачестве.

Напомним, доля отелей «все включено» составляет около 35-40% от общего номерного фонда Анапы. 

  • © Скриншот с сайта dovilleresort.ru
    © Скриншот с сайта dovilleresort.ru
  • © Скриншот с сайта dovilleresort.ru
    © Скриншот с сайта dovilleresort.ru

Как писали Юга.ру, два курорта Краснодарского края стали самыми дорогими в России по суточным расходам.

Анапа Курорты и туризм Отели

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