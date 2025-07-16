Отель в Анапе получил первый в РФ сертификат «ультра все включено». Сколько стоит ночь?
Роскачества выдало отелю в Анапе сертификат «ультра все включено»
16 июля РИА Новости сообщило, что Роскачества выдало первый в стране сертификат соответствия концепции «ультра все включено». Его получил пятизвездочный анапский отель Alean Family Doville.
В отеле есть бассейны с минерализованной водой, джакузи, аромасауна, центр красоты и здоровья и другие услуги. В августе стоимость ночи в стандартном номере стоит от 41 тыс. рублей. Самый дорогой обойдется в 139 тыс. рублей.
«Ультра все включено»:
«Была проведена детальная проверка: анализ меню, графиков работы ресторанов, наличие алкогольных и безалкогольных напитков, доступность дополнительных зон (бассейн, спортзал, детские клубы), а также организованы интервью с гостями и сотрудниками», — пояснили в Роскачестве.
Напомним, доля отелей «все включено» составляет около 35-40% от общего номерного фонда Анапы.
Как писали Юга.ру, два курорта Краснодарского края стали самыми дорогими в России по суточным расходам.