«Все включено» в Анапе: сколько стоят туры и как получить скидку на проживание?

Туроператоры рассказали, сколько стоят туры «все включено» в Анапе и как сэкономить на размещении детей

19 июня пресс-служба ассоциации туроператоров сообщила, что доля отелей «все включено» составляет около 35-40% от общего номерного фонда Анапы. По сводным оценкам участников туристического рынка, в летнем сезоне 2024 года продажи туров all inclusive на курорте увеличились на 20-25% по сравнению с прошлым годом.

В туроператоре «Алеан» отметили, что летние туры в Анапу активнее бронировали зимой (по сравнению с 2023 годом). Многие туристы хотели зафиксировать стоимость поездки и сэкономить на путешествии.



«Примерно половина бронирований на лето — это очень близкие даты, за 2-7 дней до заезда. С глубиной 7-20 дней до заезда — примерно четверть бронирований, более 14 дней — оставшиеся 25%», — заявили в туроператоре «Русский Экспресс».

Скидки и бесплатное размещение для детей в отелях Анапы

По данным «Интуриста», некоторые отели «все включено» в Анапе готовы предоставлять скидки от 10 до 30% в зависимости от текущих продаж.



Так, в нескольких средствах размещения предлагают «раннее бронирование» со скидкой 10% от основного тарифа. В других отелях действует «невозвратный» тариф со скидкой в 30%. Есть также акции с 10% скидками по раннему бронированию, а дисконт в 15% — при минимальном сроке проживания 13 ночей.

Как напомнили в «Русском Экспрессе», многие отели Анапы принимают детей до 12 лет на дополнительное место бесплатно. В одной из гостиниц курорта это предложение распространяется на детей до 15 лет.

Сколько стоят туры в Анапу в первой половине июля?