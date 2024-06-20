«Все включено» в Анапе: сколько стоят туры и как получить скидку на проживание?
Туроператоры рассказали, сколько стоят туры «все включено» в Анапе и как сэкономить на размещении детей
19 июня пресс-служба ассоциации туроператоров сообщила, что доля отелей «все включено» составляет около 35-40% от общего номерного фонда Анапы. По сводным оценкам участников туристического рынка, в летнем сезоне 2024 года продажи туров all inclusive на курорте увеличились на 20-25% по сравнению с прошлым годом.
В туроператоре «Алеан» отметили, что летние туры в Анапу активнее бронировали зимой (по сравнению с 2023 годом). Многие туристы хотели зафиксировать стоимость поездки и сэкономить на путешествии.
«Примерно половина бронирований на лето — это очень близкие даты, за 2-7 дней до заезда. С глубиной 7-20 дней до заезда — примерно четверть бронирований, более 14 дней — оставшиеся 25%», — заявили в туроператоре «Русский Экспресс».
Скидки и бесплатное размещение для детей в отелях Анапы
По данным «Интуриста», некоторые отели «все включено» в Анапе готовы предоставлять скидки от 10 до 30% в зависимости от текущих продаж.
Так, в нескольких средствах размещения предлагают «раннее бронирование» со скидкой 10% от основного тарифа. В других отелях действует «невозвратный» тариф со скидкой в 30%. Есть также акции с 10% скидками по раннему бронированию, а дисконт в 15% — при минимальном сроке проживания 13 ночей.
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Как напомнили в «Русском Экспрессе», многие отели Анапы принимают детей до 12 лет на дополнительное место бесплатно. В одной из гостиниц курорта это предложение распространяется на детей до 15 лет.
Сколько стоят туры в Анапу в первой половине июля?
Туроператоры рассказали, во сколько обойдется тур в Анапу на семь ночей в отеле «все включено» в разных категориях на первой неделе июля без учета проезда:
- номер в отеле 2-3 звезды — от 57 до 100 тыс. рублей за двоих;
- номер в отеле 4 звезды — от 80 до 160 тыс. рублей за двоих;
- номер в отеле 5 звезд — от 170 тыс. рублей за двоих.