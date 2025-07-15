«Роза Хутор» помогает возродить в Сочи школьное поисковое движение. Курорт снарядил учеников необходимым оборудованием

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Курорт «Роза Хутор» помогает возродить школьные военно-исторические экспедиции в горы Сочи

«Роза Хутор» помогает возродить школьное поисковое движение в Сочи. Для организации военно-исторических экспедиций в горы, курорт снарядил учеников сочинской гимназии N44 необходимым походным оборудованием.

«Сохранение исторического наследия — одно из важных направлений программы устойчивого развития курорта «Роза Хутор». Рассчитываем, что инициативу подхватят другие школы. Будем рады поддержать распространение этого опыта среди общеобразовательных учреждений Сочи и помочь возрождению поискового движения, когда-то популярного в городе», — отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Курорт подарил гимназии палатки, рюкзаки, спальники, коврики, ветрозащитные экраны, котелки, газовые горелки на группу в 15 человек. В первое путешествие ученики отправятся уже 20 июля. Участниками похода станут 14 человек — ребята 13-14 лет и их руководители.

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За семь дней школьникам предстоит пройти 68 километров по маршруту Сочи — «Роза Хутор» — кордон Пслух — перевал Аишхо — малые Балканы — кордон Умпырь — перевал Балканы — кордон Третья Рота — кордон Черноречье — поселок Псебай. На пути расположено восемь воинских обелисков времен Великой Отечественной войны. Молодые поисковики не только возложат к ним цветы, но проведут субботники.

По возвращению из похода ребята займутся сбором сведений о связанных с увиденными местами сражениях Битвы за Кавказ и ее участниках, чтобы дополнить данными сайт обелискисочи.рф. Также они запланируют необходимый ремонт обелисков и осуществят его при следующем выходе в горы.

«Патриотическое воспитание играет важную роль в образовательном процессе. При этом в нашей школе сильны традиции туристского братства. Важным этапом проекта по сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны станут пешие походы к воинским обелискам. И здесь очень важна поддержка «Роза Хутор», в рамках которой школа получила необходимое туристское снаряжение, — поделилась директор сочинской гимназии №44 Маргарита Корнева.

Напомним, проект учеников сочинской гимназии №44 получил специальный приз от курорта «Роза Хутор» в рамках конкурса «Зеленый туризм». Его задача — восстановить, укрепить и популяризовать память о событиях Великой Отечественной войны.

При участии курорта «Роза Хутор» школьники создали интерактивную карту обелисков, расположенных на горных перевалах Сочи. Ребята в течение полугода собирали и систематизировали информацию, консультировались с сотрудниками музея истории, общались с краеведами.

Как писали Юга.ру, на курорте «Роза Хутор» пройдут детские любительские соревнования по бегу, катанию на самокатах и беговелах.

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