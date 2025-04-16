«Роза Хутор» поможет создать в Сочи карту воинских обелисков

Инициатива школьников включает в себя сбор и систематизацию информации об истории воинских обелисков и знаков в горах Сочи. На основе этих данных разработают интернет-ресурс и интерактивную карту с данными о событиях, которым приурочены памятные знаки, их расположении, истории создания, доступности.

В Сочи подвели итоги конкурса «Зеленый туризм». Проект учеников гимназии №44 получил специальный приз от курорта «Роза Хутор». Его задача — восстановить, укрепить и популяризовать память о событиях Великой Отечественной войны.

Летом дети отправятся в экспедиции к обелискам, чтобы увидеть места, оценить состояние объектов, произвести на месте или запланировать на будущее их ремонт.

Курорт «Роза Хутор» поддержал инициативу учащихся города и поучаствует в создании интерактивной карты.

«Сохранение исторического наследия — одно из важных направлений программы устойчивого развития курорта «Роза Хутор». Здесь, на горных перевалах, шли бои Битвы за Кавказ. Герои, имена которых носят улицы Сочи, не пропустили врага к морю. Об их подвиге сегодня напоминают воинские знаки и обелиски. В большинстве они были установлены энтузиастами: сначала ветеранами, затем поисковиками, краеведами, желавшими увековечить память об этих событиях и принимавших в них участие людях. Многие из этих обелисков остаются малоизвестными, находятся в труднодоступных местах, нуждаются в заботе и сохранении. Проект учеников гимназии № 44 позволит исправить эту ситуацию», — рассказал директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Проект стартует к 80-летию Великой Победы и должен стать постоянным, чтобы возродить традиции поискового туристского движения, существовавшего в Сочи.