«Роза Хутор» поможет создать в Сочи карту воинских обелисков
Курорт поддержал проект учеников сочинской гимназии №44. В горах Сочи восстановят памятные знаки Великой Отечественной войны
В Сочи подвели итоги конкурса «Зеленый туризм». Проект учеников гимназии №44 получил специальный приз от курорта «Роза Хутор». Его задача — восстановить, укрепить и популяризовать память о событиях Великой Отечественной войны.
Инициатива школьников включает в себя сбор и систематизацию информации об истории воинских обелисков и знаков в горах Сочи. На основе этих данных разработают интернет-ресурс и интерактивную карту с данными о событиях, которым приурочены памятные знаки, их расположении, истории создания, доступности.
Курорт «Роза Хутор» завершил горнолыжный сезон:
Летом дети отправятся в экспедиции к обелискам, чтобы увидеть места, оценить состояние объектов, произвести на месте или запланировать на будущее их ремонт.
Курорт «Роза Хутор» поддержал инициативу учащихся города и поучаствует в создании интерактивной карты.
«Сохранение исторического наследия — одно из важных направлений программы устойчивого развития курорта «Роза Хутор». Здесь, на горных перевалах, шли бои Битвы за Кавказ. Герои, имена которых носят улицы Сочи, не пропустили врага к морю. Об их подвиге сегодня напоминают воинские знаки и обелиски. В большинстве они были установлены энтузиастами: сначала ветеранами, затем поисковиками, краеведами, желавшими увековечить память об этих событиях и принимавших в них участие людях. Многие из этих обелисков остаются малоизвестными, находятся в труднодоступных местах, нуждаются в заботе и сохранении. Проект учеников гимназии № 44 позволит исправить эту ситуацию», — рассказал директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.
Проект стартует к 80-летию Великой Победы и должен стать постоянным, чтобы возродить традиции поискового туристского движения, существовавшего в Сочи.
Как писали Юга.ру, на курорте «Роза Хутор» покажут старинные русские народные костюмы из собрания Сергея Глебушкина.