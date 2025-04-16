«Роза Хутор» поможет создать в Сочи карту воинских обелисков

Реклама ООО "Роза Хутор" ИНН: 7702347870 ERID: 4CQwVszJdUrJEggLCrA
Краснодарский край

Распечатать

  • Майский поход накануне Дня Победы к воинскому обелиску на развилке туристских троп перевалов Аишхо-1 и Аишхо-2, 1985 год © Фото Георгия Анастасиади
    Майский поход накануне Дня Победы к воинскому обелиску на развилке туристских троп перевалов Аишхо-1 и Аишхо-2, 1985 год © Фото Георгия Анастасиади

Курорт поддержал проект учеников сочинской гимназии №44. В горах Сочи восстановят памятные знаки Великой Отечественной войны

В Сочи подвели итоги конкурса «Зеленый туризм». Проект учеников гимназии №44 получил специальный приз от курорта «Роза Хутор». Его задача — восстановить, укрепить и популяризовать память о событиях Великой Отечественной войны.

Инициатива школьников включает в себя сбор и систематизацию информации об истории воинских обелисков и знаков в горах Сочи. На основе этих данных разработают интернет-ресурс и интерактивную карту с данными о событиях, которым приурочены памятные знаки, их расположении, истории создания, доступности.

Курорт «Роза Хутор» завершил горнолыжный сезон:

Летом дети отправятся в экспедиции к обелискам, чтобы увидеть места, оценить состояние объектов, произвести на месте или запланировать на будущее их ремонт.

Курорт «Роза Хутор» поддержал инициативу учащихся города и поучаствует в создании интерактивной карты.

«Сохранение исторического наследия — одно из важных направлений программы устойчивого развития курорта «Роза Хутор». Здесь, на горных перевалах, шли бои Битвы за Кавказ. Герои, имена которых носят улицы Сочи, не пропустили врага к морю. Об их подвиге сегодня напоминают воинские знаки и обелиски. В большинстве они были установлены энтузиастами: сначала ветеранами, затем поисковиками, краеведами, желавшими увековечить память об этих событиях и принимавших в них участие людях. Многие из этих обелисков остаются малоизвестными, находятся в труднодоступных местах, нуждаются в заботе и сохранении. Проект учеников гимназии № 44 позволит исправить эту ситуацию», — рассказал директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Проект стартует к 80-летию Великой Победы и должен стать постоянным, чтобы возродить традиции поискового туристского движения, существовавшего в Сочи.

Как писали Юга.ру, на курорте «Роза Хутор» покажут старинные русские народные костюмы из собрания Сергея Глебушкина.

Великая Отечественная война Дети История Роза Хутор Сочи Школа Школьники

Новости

В Краснодаре спустя два месяца закрывается арт-секонд товаров для дома SNOVA home. В чем причина?
На трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги запретят ездить грузовикам. В какие дни нельзя будет проехать?
Парковку в Краснодаре, где сгорели 17 машин, подожгли. Полиция возбудила уголовное дело
Оператор свалки в Новороссийске за 2024 год заработал больше 145 млн рублей
В Краснодаре начался ремонт Тургеневского моста. Образовались пробки в обе стороны
В Краснодаре пройдет первый весенний обмен растениями в обновленной «Ботанке»

Лента новостей

Куда поехать из Краснодара на «Ласточке»: 12 идей для путешествий на майские праздники + цены
Вчера, 17:45
Куда поехать из Краснодара на «Ласточке»: 12 идей для путешествий на майские праздники + цены
Ам Ням и 1 млн рублей
Вчера, 16:38 Реклама
Ам Ням и 1 млн рублей
За покупки в «Пятёрочке» можно собрать коллекцию игрушек и выиграть призы
Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота
11 апреля, 16:00
Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота
Как жила и чем запомнилась сочинская арт-группа «Гильдия красивых»

Реклама на сайте