«Роза Хутор» помогла сочинским школьникам создать карту воинских обелисков

При участии курорта «Роза Хутор» школьники создали интерактивную карту обелисков, расположенных на горных перевалах Сочи. Ребята в течение полугода собирали и систематизировали информацию, консультировались с сотрудниками музея истории, общались с краеведами.

Проект учеников сочинской гимназии №44 получил специальный приз от курорта «Роза Хутор» в рамках конкурса «Зеленый туризм». Его задача — восстановить, укрепить и популяризовать память о событиях Великой Отечественной войны.

«Многие годы изучаю историю Красной Поляны, собирал информацию о событиях Великой Отечественной войны в этих местах. Был рад поделиться данными с ребятами. Я посетил большинство памятников и обелисков, расположенных вдоль туристских троп и на перевалах. Это помогло более точно указать их в интерактивной карте. Теперь информация будет доступна всем желающим, что поможет сохранить историческую память», — поделился краевед Дмитрий Андреев.

Интерактивная карта с местом расположения воинских обелисков и памятных знаков доступна на сайте обелискисочи.рф.Сейчас на ней можно найти сведения о 45 объектах и описание событий, которым они посвящены.

«Проект, инициированный учащимися гимназии №44, не ограничен по времени. Продолжатся поиск и публикация информации о событиях Великой Отечественной войны в нашем регионе. Планируется организация летних походов школьников к обелискам и памятным знакам для оценки их состояния и проведения доступных для ребят ремонтных работ. Это доброе дело послужит укреплению связи поколений и возрождению туристско-поискового движения», — поделился директор по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Горный курорт обеспечит школьников всем необходимым походным снаряжением. Этим летом ребята отправятся к обелискам по двум маршрутам.