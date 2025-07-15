В Краснодаре и Новороссийске управляющая компания оформляет фиктивные собрания жильцов и меняет условия договоров

Предыстория. 28 июня депутат Александр Сафронов рассказал, что в Новороссийске встретился с жителями многоквартирных домов. Люди обнаружили в системе ГИС ЖКХ протоколы общих собраний, которых не было.



По словам жильцов, УК «Репино» оформила протоколы, согласно которым получила право единолично распоряжаться средствами, заключать договоры и повышать тарифы.

15 июля Александр Сафронов рассказал об аналогичной схеме в Краснодаре. Жители микрорайона Репино обвинили одноименную управляющую компанию в фальсификации протоколов общих собраний. Они утверждают, что никаких сходов УК не проводила и подписи не собирала.

При этом управляющая компания «Репино» на основании этих протоколов получила возможность управлять домами, распоряжаться средствами, заключать договоры и повышать тарифы без согласия жильцов.