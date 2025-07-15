В Краснодаре и Новороссийске управляющая компания оформляет фиктивные собрания жильцов и меняет условия договоров

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Красный темник (Александр Сафронов)»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Красный темник (Александр Сафронов)»

Жители Краснодара и Новороссийска продолжают жаловаться на управляющие компании

Предыстория. 28 июня депутат Александр Сафронов рассказал, что в Новороссийске встретился с жителями многоквартирных домов. Люди обнаружили в системе ГИС ЖКХ протоколы общих собраний, которых не было. 

По словам жильцов, УК «Репино» оформила протоколы, согласно которым получила право единолично распоряжаться средствами, заключать договоры и повышать тарифы.

15 июля Александр Сафронов рассказал об аналогичной схеме в Краснодаре. Жители микрорайона Репино обвинили одноименную управляющую компанию в фальсификации протоколов общих собраний. Они утверждают, что никаких сходов УК не проводила и подписи не собирала.

При этом управляющая компания «Репино» на основании этих протоколов получила возможность управлять домами, распоряжаться средствами, заключать договоры и повышать тарифы без согласия жильцов.

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«Люди требуют признать «собрания» недействительными, провести проверку и отменить незаконные решения. Ведь они в них не участвовали и не давали своего согласия. Все происходящее — не что иное как массовая афера под прикрытием ЖКХ», — заявил Сафронов.

15 июля портал 93.ру сообщил, что житель Новороссийска вышел на одиночный пикет к городской администрации. В его руках был плакат с просьбой к губернатору региона Вениамину Кондратьеву разобраться с управляющей компанией «Репино», которая курирует дома в 16-м микрорайоне.

Проблемы с УК начались у новороссийцев осенью 2024 года. Жители обвинили «Репино» в плохом обслуживании и хотели сменить управляющую компанию, однако сделать это не удалось, потому что УК подделала подписи собрания жильцов.

Как писали Юга.ру, жители Ставрополья создали петицию с требованием наладить водоснабжение. 

Жилье ЖКХ Краснодар Новороссийск

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