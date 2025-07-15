КубГУ ищет волонтеров для домашних матчей ФК «Краснодар»
Волонтерский центр КубГУ в поиске добровольцев для организации и проведения матча на Ozon Арене 26 июля
14 июля телеграм-канал КубГУ сообщил о наборе волонтеров. Они необходимы для помощи в организации и проведении домашних матчей ФК «Краснодар» в сезоне 2025/2026. Сейчас приглашают волонтеров для матча «быков» с клубом «Локомотив», который состоится 26 июля в 16:00 на Ozon Арене.
В задачи волонтеров будут входить:
- навигация и управление потоками зрителей;
- оказание помощи в поиске локаций, санитарных комнат, медицинских пунктов, торговых точек и других элементов инфраструктуры стадиона.
«Всегда весело, иногда сложно, часто страшно»:
За участие волонтерам подарят верифицированные часы, а также выдадут благодарственные письма и клубные сувениры.
Подать заявку можно на сайте «Добро.рф». Желающим необходимо иметь паспорт болельщика.
Как писали Юга.ру, стал известен календарь матчей футбольного клуба «Краснодар» в Премьер-лиге и Кубке России на июль и август.