В Краснодарском крае море из-за жары прогрелось до 28 °С. На каких курортах самая теплая вода?

Краснодарский гидрометцентр опубликовал данные о температуре воды в Черном и Азовском морях на 14 июля.

Ранее Юга.ру писали, что летом 2025 года море очень долго прогревалось из-за погодных условий и низкой температуры. В июне в Краснодарском крае прогнозировали «циклоническую депрессию» и часто объявляли штормовые предупреждения.

В Сочи несколько раз закрывали пляжи. Жители наблюдали смерчи. Только после наступления аномальной жары моря начали прогреваться.