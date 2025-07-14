В Краснодарском крае море из-за жары прогрелось до 28 °С. На каких курортах самая теплая вода?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики сообщили температуру воды в Черном и Азовских морях 14 июля

Краснодарский гидрометцентр опубликовал данные о температуре воды в Черном и Азовском морях на 14 июля. 

Температура воды:

  • в Сочи — 24 °С;
  • в Туапсе и Приморско-Ахтарске — 25 °С;
  • в Геленджике и Анапе — 26 °С;
  • в Новороссийске и Темрюке — 27 °С;
  • в Ейске — 28 °С.

Облачно, жара и дожди:

Ранее Юга.ру писали, что летом 2025 года море очень долго прогревалось из-за погодных условий и низкой температуры. В июне в Краснодарском крае прогнозировали «циклоническую депрессию» и часто объявляли штормовые предупреждения. 

В Сочи несколько раз закрывали пляжи. Жители наблюдали смерчи. Только после наступления аномальной жары моря начали прогреваться. 

Как писали Юга.ру, 13 июля в поезде Анапа-Екатеринбург в сорокоградусную жару не работали кондиционеры. Прокуратура организовала проверку.

Азовское море Анапа Геленджик Ейский район Курорты и туризм Новороссийск Пляжи Погода Сочи Темрюкский район Туапсинский район Черное море

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В Краснодарском крае море из-за жары прогрелось до 28 °С. На каких курортах самая теплая вода?
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