В Краснодарском крае море из-за жары прогрелось до 28 °С. На каких курортах самая теплая вода?
Синоптики сообщили температуру воды в Черном и Азовских морях 14 июля
Краснодарский гидрометцентр опубликовал данные о температуре воды в Черном и Азовском морях на 14 июля.
Температура воды:
- в Сочи — 24 °С;
- в Туапсе и Приморско-Ахтарске — 25 °С;
- в Геленджике и Анапе — 26 °С;
- в Новороссийске и Темрюке — 27 °С;
- в Ейске — 28 °С.
Облачно, жара и дожди:
Ранее Юга.ру писали, что летом 2025 года море очень долго прогревалось из-за погодных условий и низкой температуры. В июне в Краснодарском крае прогнозировали «циклоническую депрессию» и часто объявляли штормовые предупреждения.
В Сочи несколько раз закрывали пляжи. Жители наблюдали смерчи. Только после наступления аномальной жары моря начали прогреваться.
Как писали Юга.ру, 13 июля в поезде Анапа-Екатеринбург в сорокоградусную жару не работали кондиционеры. Прокуратура организовала проверку.
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