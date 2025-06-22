Шезлонги на вершине холма. В новой очереди парка «Краснодар» открыли панорамную локацию
В парке «Краснодар» открыли еще часть территории «Парка облаков»
22 июня телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что в новой очереди — «Парке облаков» — открылась еще одна локация. Это зона отдыха с деревянными шезлонгами на холме, откуда открывается панорамный вид.
«Здесь вас ждут полюбившиеся деревянные шезлонги, благоухающие кусты роз и великолепный панорамный вид на окрестности с вершины холма», — говорится в посте.
Зеленая зона находится слева от дубовой аллеи, которую открыли прошлым летом.
«Похож на советские витражи»:
Краснодарский фотограф Евгений Таранжин уже успел побывать в новой локации.
«Теперь можно подняться на холм, полежать на лежаках, полюбоваться розами вдоль лестниц. Судя по тому, как продолжают устанавливать лавочки, открытие оставшейся части холма и Озера любви уже очень близко», — отметил Евгений.
Как писали Юга.ру, в краснодарском «Парке облаков» откроют два новых кафе.