В Краснодарском крае снова заговорили о вертолетном такси

10 июля «‎Комсомольская правда» сообщила, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьева посетил Сочи с рабочим визитом. Вместе с мэром курорта Андреем Прошуниным он отправился в центр авиации в Красной Поляне.

Кондратьев заявил, что в регионе нужно запустить доступные пассажирские авиаперевозки, чтобы люди могли быстро и безопасно добраться в любую точку края. Для реализации этого потребуется создать современную инфраструктуру.