В Краснодарском крае снова заговорили о вертолетном такси
В Краснодарском крае собираются запустить доступные пассажирские авиаперевозки
10 июля «Комсомольская правда» сообщила, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьева посетил Сочи с рабочим визитом. Вместе с мэром курорта Андреем Прошуниным он отправился в центр авиации в Красной Поляне.
Кондратьев заявил, что в регионе нужно запустить доступные пассажирские авиаперевозки, чтобы люди могли быстро и безопасно добраться в любую точку края. Для реализации этого потребуется создать современную инфраструктуру.
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Глава Сочи Андрей Прошунин считает, что развитие пассажирского авиасообщения поможет курорту привлечь инвестиции. Также авиапарк будут использовать для оказания экстренной помощи по спасению людей.
Напомним, в 2024 году аэропорт Сочи спрашивал у подписчиков, нужно ли запускать вертолетные рейсы в Краснодар. 47% опрошенных назвали приедложение хорошей идеей.
Тогда Юга.ру спрашивали в пресс-службе аэропорта, когда ждать запуск вертолетного сообщения. Нам ответили, что пока руководство воздушной гавани не рассматривает такую возможность.