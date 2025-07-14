В Краснодарском крае снова заговорили о вертолетном такси

Краснодарский край

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  • © Фото Wirestock, freepik.com
    © Фото Wirestock, freepik.com

В Краснодарском крае собираются запустить доступные пассажирские авиаперевозки

10 июля «‎Комсомольская правда» сообщила, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьева посетил Сочи с рабочим визитом. Вместе с мэром курорта Андреем Прошуниным он отправился в центр авиации в Красной Поляне.

Кондратьев заявил, что в регионе нужно запустить доступные пассажирские авиаперевозки, чтобы люди могли быстро и безопасно добраться в любую точку края. Для реализации этого потребуется создать современную инфраструктуру.

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Глава Сочи Андрей Прошунин считает, что развитие пассажирского авиасообщения поможет курорту привлечь инвестиции. Также авиапарк будут использовать для оказания экстренной помощи по спасению людей.

Напомним, в 2024 году аэропорт Сочи спрашивал у подписчиков, нужно ли запускать вертолетные рейсы в Краснодар. 47% опрошенных назвали приедложение хорошей идеей.

Тогда Юга.ру спрашивали в пресс-службе аэропорта, когда ждать запуск вертолетного сообщения. Нам ответили, что пока руководство воздушной гавани не рассматривает такую возможность.

Как писали Юга.ру, о создании вертолетного такси в Сочи говорили в 2021 году, а в Анапе — еще в 2012-м.

Авиация Аэропорты Курорты и туризм Сочи Транспорт

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В Краснодарском крае снова заговорили о вертолетном такси

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