Аэропорт Сочи может запустить вертолетные рейсы в Краснодар

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта privatejetcharter.ru
    © Фото с сайта privatejetcharter.ru

Между Сочи и Краснодаром могут запустить вертолетные рейсы. Время в пути составит час, а стоимость полета — 25 тыс. рублей в одну сторону

21 августа телеграм-канал аэропорта Сочи сообщил об идее запуска ежедневных вертолетных рейсов в Краснодар. 

В сообщении говорится, что полет на вертолете будет длиться около часа, а за билет в одну сторону придется заплатить 25 тыс. рублей.

СМИ:

Также в телеграм-канале провели опрос среди подписчиков о том, стали бы они пользоваться такими рейсами. К утру 25 августа пост собрал 1069 голосов. 

Большинство проголосовали за ответ «идея отличная, но дорого» — 47%, еще 19% выбрали вариант «летать не буду», 17 % согласны полететь на вертолете, 6% респондентов предпочтут ехать пять часов на поезде.

Как писали Юга.ру, о создании вертолетного такси в Сочи говорили в 2021 году, а в Анапе — еще в 2012-м.

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