Аэропорт Сочи может запустить вертолетные рейсы в Краснодар

Между Сочи и Краснодаром могут запустить вертолетные рейсы. Время в пути составит час, а стоимость полета — 25 тыс. рублей в одну сторону

В сообщении говорится, что полет на вертолете будет длиться около часа, а за билет в одну сторону придется заплатить 25 тыс. рублей.

Также в телеграм-канале провели опрос среди подписчиков о том, стали бы они пользоваться такими рейсами. К утру 25 августа пост собрал 1069 голосов.

Большинство проголосовали за ответ «идея отличная, но дорого» — 47%, еще 19% выбрали вариант «летать не буду», 17 % согласны полететь на вертолете, 6% респондентов предпочтут ехать пять часов на поезде.