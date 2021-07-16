В Сочи появится вертолетное такси

Краснодарский край

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О планах развития воздушных пассажирских перевозок на курорте рассказал 14 июля мэр Сочи Алексей Копайгородский

Строительство вертолетного хаба и площадок планируется в Сочи за счет внебюджетных средств и привлечения инвесторов, написал 14 июля в своем телеграме мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Благодаря этому город получит готовую сеть вертодромов и вертолетных площадок с официальным перевозчиком и развитой инфраструктурой. Инвестор обещает зарегистрировать Центр авиации в Сочи и пополнять бюджет города.

Кроме того, проектная документация по планировке и организации участка в Красной Поляне уже готова. Вертолетный ангар и терминал для обслуживания пассажиров планируют ввести в эксплуатацию в октябре этого года. Для строительства хелипорта в Сочи рассматривают три локации.

«При принятии решения о месте расположения объектов авиации, а также при разработке схем полетов, необходимо учитывать и городскую инфраструктуру с ее учебными, культурными, жилыми, а также природно-заповедными объектами и комплексами. Воздушное движение вертолетов должно быть упорядоченным и не доставлять никаких неудобств жителям и гостям курорта», — написал Копайгородский.

Также разработают схемы трансфертных и экскурсионных воздушных маршрутов в Сочи. По данным аналитиков, вертолетный трансфер будет способствовать развитию туристической и бизнес-инфраструктуры.

Как писали Юга.ру, о создании вертолетного такси в Анапе говорили еще в 2012 году. Тогда в городе собирались построить комплекс, в котором можноно было бы получить свидетельство пилота-любителя гражданской авиации и воспользоваться услугами авиа-такси.

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