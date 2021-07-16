В Сочи появится вертолетное такси

Строительство вертолетного хаба и площадок планируется в Сочи за счет внебюджетных средств и привлечения инвесторов, написал 14 июля в своем телеграме мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Благодаря этому город получит готовую сеть вертодромов и вертолетных площадок с официальным перевозчиком и развитой инфраструктурой. Инвестор обещает зарегистрировать Центр авиации в Сочи и пополнять бюджет города.

Кроме того, проектная документация по планировке и организации участка в Красной Поляне уже готова. Вертолетный ангар и терминал для обслуживания пассажиров планируют ввести в эксплуатацию в октябре этого года. Для строительства хелипорта в Сочи рассматривают три локации.