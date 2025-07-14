Ждать более трех часов. Перед Крымским мостом и в Горячем Ключе образовались многокилометровые пробки

Утром 14 июля на подъезде к Крымскому мосту очередь ждут 1350 автомобилей, а в Горячем Ключе пробка более 5 километров

Официальный телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил о многокилометровой очереди на подъезде к Крымскому мосту на трассе А290. Затор со стороны Краснодарского края начал образовываться в 02:00 14 июля. По данным на 11:00, со стороны Кубани в очереди к мосту стоят 1350 машин. Ожидание составляет более трех часов.

Со стороны Керчи в очереди находятся 630 автомобилей. Ждать придется более двух часов. По данным «Яндекс.Карты», протяженность затора составляет около 13 километров.

Пробка возле Крымского моста © Скриншот yandex.ru/maps

Ранее, 2 июля, «Росавтодор» сообщал, что посты досмотра на Крымском мосту задействованы на полную мощность. По сообщению властей, со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры должны выдать питьевую воду. Работает горячая линия по номеру: 8 (499) 495-00-11.

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Также затор образовался на трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа по направлению к Черноморскому побережью. По данным «Яндекс.Карты», он начинается от заправки «Газпромнефть» и расстилается на протяженности более 5 километров. Обратная дорога, в сторону Адыгеи, свободная.

Пробка в районе Горячего ключа © Скриншот yandex.ru/maps