«Запасы на водозаборе практически исчерпаны». В Горячем Ключе ввели график подачи воды

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

В горной части Горячего Ключа на несколько дней ввели временный график подачи воды

11 июля мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил, в горной части города на несколько дней ввели временный график подачи воды. В районах Кунпановой поляны, Первомайского бака и Очаковской линии водоснабжение будет ограничено до 19:00.

В районы Чепурковой и Курортной горы ресурс будут подавать с 01:00 до 09:00.

На период действия графика действуют пункты разбора воды на пересечениях улиц Чехова и Ключевой, Березовой и Нагорной, Космодемьянской и Нагорной.

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Напомним, в ночь с 8 на 9 июля в Горячем Ключе отключили центральный водозабор, чтобы подключить новую школу к системе водоснабжения. Из-за изношенности сетей трубы прорвало. Аварийные работы завершили вечером 10 июля.

«Длительная остановка центрального водозабора, связанная с аварией на магистральном водоводе 9 июля, не прошла без последствий. В результате стремительного разбора воды для наполнения опустевшей после аварии системы, запасы воды на водозаборе были практически исчерпаны. Проблема главным образом затрагивает горную часть нашего города — вода туда уже не доходит», — рассказал Белопольский.

На выходных в Краснодарском крае синоптики прогнозируют рекордную жару. Температура воздуха может превысить 40 °С.

Как писали Юга.ру, «Водоканал» Сочи попросил жителей экономить воду летом.

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«Запасы на водозаборе практически исчерпаны». В Горячем Ключе ввели график подачи воды
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