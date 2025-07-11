«Запасы на водозаборе практически исчерпаны». В Горячем Ключе ввели график подачи воды

В горной части Горячего Ключа на несколько дней ввели временный график подачи воды

11 июля мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил, в горной части города на несколько дней ввели временный график подачи воды. В районах Кунпановой поляны, Первомайского бака и Очаковской линии водоснабжение будет ограничено до 19:00.

В районы Чепурковой и Курортной горы ресурс будут подавать с 01:00 до 09:00.

На период действия графика действуют пункты разбора воды на пересечениях улиц Чехова и Ключевой, Березовой и Нагорной, Космодемьянской и Нагорной.