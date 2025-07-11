«Запасы на водозаборе практически исчерпаны». В Горячем Ключе ввели график подачи воды
В горной части Горячего Ключа на несколько дней ввели временный график подачи воды
11 июля мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил, в горной части города на несколько дней ввели временный график подачи воды. В районах Кунпановой поляны, Первомайского бака и Очаковской линии водоснабжение будет ограничено до 19:00.
В районы Чепурковой и Курортной горы ресурс будут подавать с 01:00 до 09:00.
На период действия графика действуют пункты разбора воды на пересечениях улиц Чехова и Ключевой, Березовой и Нагорной, Космодемьянской и Нагорной.
Напомним, в ночь с 8 на 9 июля в Горячем Ключе отключили центральный водозабор, чтобы подключить новую школу к системе водоснабжения. Из-за изношенности сетей трубы прорвало. Аварийные работы завершили вечером 10 июля.
«Длительная остановка центрального водозабора, связанная с аварией на магистральном водоводе 9 июля, не прошла без последствий. В результате стремительного разбора воды для наполнения опустевшей после аварии системы, запасы воды на водозаборе были практически исчерпаны. Проблема главным образом затрагивает горную часть нашего города — вода туда уже не доходит», — рассказал Белопольский.
На выходных в Краснодарском крае синоптики прогнозируют рекордную жару. Температура воздуха может превысить 40 °С.
Как писали Юга.ру, «Водоканал» Сочи попросил жителей экономить воду летом.