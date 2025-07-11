Жарче, чем в Египте и Тунисе. В Краснодарском крае прогнозируют рекордный зной
К концу недели в Краснодарском крае температура воздуха может превысить 40 °С
10 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг во многих регионах России обновились температурные рекорды. В Ростовской области воздух прогрелся до 39,1 °С.
В уикенд 11-13 июля в Краснодарском крае и Адыгее синоптик прогнозирует жару до 36-41 °С. Такая температура воздуха на 3-4 °С превышает климатическую норму.
Аномальная сорокоградусная жара, установившаяся на юге, сохранится до конца следующей недели.
Для сравнения, на выходных в Египте ожидается 34-36 °С, в Тунисе — 33-34 °С.
Как сообщает МЧС Краснодарского края, 12 июля местами в регионе (исключая Черноморское побережье на участке от Анапы до Магри и Сочи) ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами 20-25 м/с. Также есть опасность формирования смерчей над морем.
При этом во всем регионе действует особый противопожарный режим.
По словам начальницы отдела гидрометеорологического обеспечения Краснодарского ЦГМС Светланы Поповой, температурный рекорд июля в регионе в 2025 году пока не побит. Однако в ближайшие дни сохраняется вероятность достижения значений, зафиксированных в 2021 году, когда воздух прогрелся до 41 °С.
Как писали Юга.ру, в парках Краснодара из-за жары не работают аттракционы.