Жарче, чем в Египте и Тунисе. В Краснодарском крае прогнозируют рекордный зной

К концу недели в Краснодарском крае температура воздуха может превысить 40 °С

В уикенд 11-13 июля в Краснодарском крае и Адыгее синоптик прогнозирует жару до 36-41 °С. Такая температура воздуха на 3-4 °С превышает климатическую норму.

10 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил , что в четверг во многих регионах России обновились температурные рекорды. В Ростовской области воздух прогрелся до 39,1 °С.

Для сравнения, на выходных в Египте ожидается 34-36 °С, в Тунисе — 33-34 °С.

Как сообщает МЧС Краснодарского края, 12 июля местами в регионе (исключая Черноморское побережье на участке от Анапы до Магри и Сочи) ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами 20-25 м/с. Также есть опасность формирования смерчей над морем.

При этом во всем регионе действует особый противопожарный режим.

По словам начальницы отдела гидрометеорологического обеспечения Краснодарского ЦГМС Светланы Поповой, температурный рекорд июля в регионе в 2025 году пока не побит. Однако в ближайшие дни сохраняется вероятность достижения значений, зафиксированных в 2021 году, когда воздух прогрелся до 41 °С.