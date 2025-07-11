Пересек океаны, продолжил дело отца: Авито Работа собрала вдохновляющие истории людей, нашедших свое призвание

Сервис по поиску работы и сотрудников Авито Работа запустил проект «Когда ты нашел свое место, это заметно». В нем бренд собрал вдохновляющие истории людей, нашедших свое призвание — от учителей, пожарных и врачей до машинистов поездов и продавцов-консультантов

Проект показывает социальную значимость разных профессий и простую истину: дело, которое приносит настоящее удовлетворение, напрямую влияет на качество жизни. Первый этап проекта прошел в соцсетях. Блогеры, которые ведут страницы о своей работе, поделились роликами под официальный трек проекта — песню Рушаны «К окраинам». В видео они показали свою повседневную жизнь после того, как нашли «свое место» — автомехаником, тренером по плаванию, моряком, офисным сотрудником на удаленке и представителями других профессий.

© Скришот с сайта doska.avito.com

Блогеры поделились историями о том, как им удалось найти призвание. Все материалы собрали на специальной странице — Доске почета Авито Работы. Среди них: История Максима Исаева, который решил продолжить дело отца — пожарного с 13-летним стажем;

Рассказ инженера-механика Александра Жука: он устроился на контейнеровозы, пересек все океаны, кроме Ледовитого, и побывал в 50 странах;

История тренера по плаванию Ивана Матюшова: он составил авторскую методику и открыл собственные школы, где делится с детьми и взрослыми любовью к воде;

Рассказ продавца-консультанта: по совету мамы он нашел работу во «ВкусВилле» и помогает людям питаться вкуснее и полезнее;

История Юлии Сычевой: она прошла путь от школы блинопечения до управляющей ресторанами «Теремок»;

Рассказ менеджера по сбору заказов в «Азбуке Вкуса»: она искала подработку на лето, но осталась в компании, чтобы дарить людям заботу с каждой доставкой;

История машиниста электровоза Алексея Мальшакова: по стопам брата он пришел в РЖД и спустя годы занял второе место среди лучших машинистов России.

Как работает метеоролог в горах Сочи: Облачные водопады, горные призраки и другие детали его будней

Читатели, которых вдохновила какая-либо история, могут нажать кнопку «Похожие вакансии на Авито» и перейти к предложениям от работодателей платформы. К проекту также присоединились крупные бренды-партнеры — «ВкусВилл», «Азбука Вкуса», «Теремок», «РЖД» и другие. Они тоже поделились историями своих сотрудников.

Каждый пятый молодой специалист в России переезжал ради работы: В топ городов для релокации попал Краснодарский край

Авито Работа продолжает принимать новые истории на Доску почета. Организаторы приглашают всех желающих рассказать, как они исполнили мечту, обрели себя, помогли другому или нашли любовь благодаря работе.

Лучшие материалы опубликуют на сайте, а их авторы получат шанс выиграть ценные призы: смартфон Samsung Galaxy S25, умные часы Samsung Galaxy Watch 6 или беспровердные наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Сбор заявок продлится до 27 июля включительно. Полные правила конкурса — на странице проекта.

Для пользователей, которые еще ищут призвание, на лендинге есть кнопка «Найти свое место». Она ведет на сервис Авито Работа с актуальными вакансиями для специалистов разных профессий.