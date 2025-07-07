В Анапе и Новороссийске обнаружили мертвых бакланов. Что случилось?

Краснодарский край

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  • Мертвые бакланы в Черном море © Коллаж из скриншотов видео из телеграм-канала Жоры Каваносяна
    Мертвые бакланы в Черном море © Коллаж из скриншотов видео из телеграм-канала Жоры Каваносяна

На берегу Черного моря замечены трупы бакланов, а также птицы, нуждающиеся в помощи

7 июля эколог Жора Каваносян в своем телеграм-канале опубликовал ролик с черноморского побережья, на котором видны трупы бакланов, плавающих в воде. 

«По всему черноморскому побережью с 20 чисел июня гибнут бакланы. Трупы находят преимущественно в соленой воде в Новороссийске, Сукко, Утрише, в Анапе и нескольких особо охраняемых природных территорий России», — отметил эколог. 

По его данным, 8 июля волонтеры собираются осмотреть и пресные водоемы. Причина гибели неизвестна — ее можно установить только после вскрытия. Все обнаруженные бакланы не краснокнижные.

«Птичьи данные ужасают»:

Ранее, 5 июля, телеграм-канал «Супер Новости Новороссийска» публиковал кадры с пляжа на Суджукской косе. Баклан вышел к людям. Он выглядел болезненно.

6 июля в телеграм-чате «Разлив на связи» появилась информация о замеченных бакланах на пляжах поселков Веселовка и Сукко, а также на побережье в Новороссийске. Птицы находились в вялом и плохом состоянии. Один из бакланов был мертвым. 

  • © Скриншот сообщений из телеграм-чата «Разлив на связи»
    © Скриншот сообщений из телеграм-чата «Разлив на связи»

Как писали Юга.ру, в марте в Адыгее десятки птиц погибли из-за сброса сточных вод. Пользователи соцсетей писали, что птицы — краснокнижные бакланы.

Анапа Животные Новороссийск птицы Темрюкский район Черное море Экология

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