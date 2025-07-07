В Анапе и Новороссийске обнаружили мертвых бакланов. Что случилось?

На берегу Черного моря замечены трупы бакланов, а также птицы, нуждающиеся в помощи

7 июля эколог Жора Каваносян в своем телеграм-канале опубликовал ролик с черноморского побережья, на котором видны трупы бакланов, плавающих в воде.

«По всему черноморскому побережью с 20 чисел июня гибнут бакланы. Трупы находят преимущественно в соленой воде в Новороссийске, Сукко, Утрише, в Анапе и нескольких особо охраняемых природных территорий России», — отметил эколог.

По его данным, 8 июля волонтеры собираются осмотреть и пресные водоемы. Причина гибели неизвестна — ее можно установить только после вскрытия. Все обнаруженные бакланы не краснокнижные.