В Анапе и Новороссийске обнаружили мертвых бакланов. Что случилось?
На берегу Черного моря замечены трупы бакланов, а также птицы, нуждающиеся в помощи
7 июля эколог Жора Каваносян в своем телеграм-канале опубликовал ролик с черноморского побережья, на котором видны трупы бакланов, плавающих в воде.
«По всему черноморскому побережью с 20 чисел июня гибнут бакланы. Трупы находят преимущественно в соленой воде в Новороссийске, Сукко, Утрише, в Анапе и нескольких особо охраняемых природных территорий России», — отметил эколог.
По его данным, 8 июля волонтеры собираются осмотреть и пресные водоемы. Причина гибели неизвестна — ее можно установить только после вскрытия. Все обнаруженные бакланы не краснокнижные.
«Птичьи данные ужасают»:
Ранее, 5 июля, телеграм-канал «Супер Новости Новороссийска» публиковал кадры с пляжа на Суджукской косе. Баклан вышел к людям. Он выглядел болезненно.
6 июля в телеграм-чате «Разлив на связи» появилась информация о замеченных бакланах на пляжах поселков Веселовка и Сукко, а также на побережье в Новороссийске. Птицы находились в вялом и плохом состоянии. Один из бакланов был мертвым.
Как писали Юга.ру, в марте в Адыгее десятки птиц погибли из-за сброса сточных вод. Пользователи соцсетей писали, что птицы — краснокнижные бакланы.