Стартапы, выставка художников и вещи из вторичного сырья. Вблизи Краснодара пройдет благотворительный эко-фестиваль

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В адыгейском хуторе Суповском под Краснодаром состоится фестиваль «Живая земля. Перезагрузка». Часть вырученных средств отправят на помощь дельфинам (0+)

Телеграм-канал «Живая земля. Перезагрузка» анонсировал на 19 июля благотворительный эко-фестиваль. Часть вырученных на мероприятии средств пойдет в поддержку центр спасения дельфинов «Безмятежное море».

Гостей события ждут лекции и дискуссии от спикеров, презентации эко-стартапов и национальных проектов, выступления представителей пунктов вторичной переработки, экологов и кинологов, концертная программа, выставка художников. 

Помимо этого в программе мастер-классы, йога и медитации, активности для детей и ярмарка с домашними продуктами, вещами из вторичного сырья, натуральной косметикой и хендмейдом. 

«Перебрать библиотеку для хорошего дела»:

Также на фестивале будет работать веревочный парк, тропа здоровья и фудкорт. Организаторы рекомендуют взять с собой собственную кружку для напитков. 

Мероприятие состоится 19 июля с 16:00 до 21:00 в хуторе Суповском на базе отдыха «Добрая река» по улице Ленина, 151. Стоимость билета — 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, 30 августа в Ростове-на-Дону пройдет бесплатный фестиваль сапсерфинга. 

Адыгея Благотворительность Краснодар отдых Развлечения Фестивали Экология

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Стартапы, выставка художников и вещи из вторичного сырья. Вблизи Краснодара пройдет благотворительный эко-фестиваль
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