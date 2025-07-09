Стартапы, выставка художников и вещи из вторичного сырья. Вблизи Краснодара пройдет благотворительный эко-фестиваль

В адыгейском хуторе Суповском под Краснодаром состоится фестиваль «Живая земля. Перезагрузка». Часть вырученных средств отправят на помощь дельфинам (0+)

Помимо этого в программе мастер-классы, йога и медитации, активности для детей и ярмарка с домашними продуктами, вещами из вторичного сырья, натуральной косметикой и хендмейдом.

Гостей события ждут лекции и дискуссии от спикеров, презентации эко-стартапов и национальных проектов, выступления представителей пунктов вторичной переработки, экологов и кинологов, концертная программа, выставка художников.

Телеграм-канал «Живая земля. Перезагрузка» анонсировал на 19 июля благотворительный эко-фестиваль. Часть вырученных на мероприятии средств пойдет в поддержку центр спасения дельфинов «Безмятежное море».

Также на фестивале будет работать веревочный парк, тропа здоровья и фудкорт. Организаторы рекомендуют взять с собой собственную кружку для напитков.

Мероприятие состоится 19 июля с 16:00 до 21:00 в хуторе Суповском на базе отдыха «Добрая река» по улице Ленина, 151. Стоимость билета — 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.