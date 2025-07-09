«Перебрать библиотеку для хорошего дела». В Краснодаре состоится сбор книг для благотворительной распродажи

Литературное сообщество «Бродский» проводит сбор книг. Сдать ненужные произведения можно в семи местах

Литературное сообщество «Бродский» объявило сбор книг с 9 по 23 июля. Они отправятся на благотворительную распродажу в пользу зоозащитных фондов, которая пройдет 26 и 27 июля.

«Друзья, время перебрать свои библиотеки для хорошего дела», — отметили организаторы.

Организаторы просят приносить книги, журналы и настольные игры в хорошем состоянии. Их можно отдать в точках сбора: