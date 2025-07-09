«Перебрать библиотеку для хорошего дела». В Краснодаре состоится сбор книг для благотворительной распродажи
Литературное сообщество «Бродский» проводит сбор книг. Сдать ненужные произведения можно в семи местах
Литературное сообщество «Бродский» объявило сбор книг с 9 по 23 июля. Они отправятся на благотворительную распродажу в пользу зоозащитных фондов, которая пройдет 26 и 27 июля.
«Друзья, время перебрать свои библиотеки для хорошего дела», — отметили организаторы.
Организаторы просят приносить книги, журналы и настольные игры в хорошем состоянии. Их можно отдать в точках сбора:
- кофейня «Тепло» по улице Коммунаров, 268В. Книги принимают с 8:00 до 20:00. Тех, кто принесет более 10 книг, заведение угостит кофе;
- салон «На своей волне» по улице Бабушкина, 248Г/1. Необходима предварительная запись;
- «Локация кофе», по улице Жлобы, 139. Прием с 9:00 до 21:00;
- «Домик Культуры» по улице Коммунаров, 136. Книги принимают со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00;
- «Добрый-Юг» по улице Ставропольской, 223. Прием с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00;
- растенишная «Ботанка» по улице Красной, 69. Работают с 12:00 до 20:00;
- кофейня «Зацепи» по улице Наставников, 11. Принимают книги с 7:30 до 22:30.
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Для того, чтобы сдать книги, необходимо их оставить в точках сбора вместе с запиской, где указаны имя, номер телефона и количество книг. Подробности уточняйте у организаторов.
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