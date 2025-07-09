Wildberries собирается запустить доставку готовой еды в Краснодаре и Сочи
Wildberries запускает в тестовом режиме услугу экспресс-доставки готовых блюд из ресторанов и кафе
8 июля РБК сообщил, что объединенная компания Wildberries и Russ в тестовом режиме запускает доставку готовой еды из кафе и ресторанов. Блюда будут готовить и доставлять в течение часа.
Первым к пилотному проекту подключится сервис «Dostaевский». На витрине маркетплейса будет все меню службы доставки, а это больше 450 позиций. Сначала услуга будет доступна жителям определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга. На следующих этапах доставку запустят в Краснодаре, Сочи, Новосибирске, Ярославле, Тюмени и Уфе.
«Мы находимся только на стартовой позиции FoodTech-направления, который планируем масштабировать по всем регионам присутствия компании», — заявила руководитель направления доставки Wildberries и Russ Елизавета Шлеин.
Она уточнила, что при заказе цены на блюда будут теми же, что в меню у «Dostaевского». Минимальную сумму заказа партнер устанавливает самостоятельно. В Москве она составит 550 рублей, в Санкт-Петербурге — 500 рублей.
В 2021 году маркетплейс уже пытался выйти на рынок доставки готовой еды, но тогда проект остановился на стадии эксперимента.
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