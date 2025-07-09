Wildberries собирается запустить доставку готовой еды в Краснодаре и Сочи

8 июля РБК сообщил, что объединенная компания Wildberries и Russ в тестовом режиме запускает доставку готовой еды из кафе и ресторанов. Блюда будут готовить и доставлять в течение часа.

Первым к пилотному проекту подключится сервис «Dostaевский». На витрине маркетплейса будет все меню службы доставки, а это больше 450 позиций. Сначала услуга будет доступна жителям определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга. На следующих этапах доставку запустят в Краснодаре, Сочи, Новосибирске, Ярославле, Тюмени и Уфе.