Wildberries собирается запустить доставку готовой еды в Краснодаре и Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Wildberries запускает в тестовом режиме услугу экспресс-доставки готовых блюд из ресторанов и кафе

8 июля РБК сообщил, что объединенная компания Wildberries и Russ в тестовом режиме запускает доставку готовой еды из кафе и ресторанов. Блюда будут готовить и доставлять в течение часа.

Первым к пилотному проекту подключится сервис «Dostaевский». На витрине маркетплейса будет все меню службы доставки, а это больше 450 позиций. Сначала услуга будет доступна жителям определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга. На следующих этапах доставку запустят в Краснодаре, Сочи, Новосибирске, Ярославле, Тюмени и Уфе.

Читайте также:

«Мы находимся только на стартовой позиции FoodTech-направления, который планируем масштабировать по всем регионам присутствия компании», — заявила руководитель направления доставки Wildberries и Russ Елизавета Шлеин.

Она уточнила, что при заказе цены на блюда будут теми же, что в меню у «Dostaевского». Минимальную сумму заказа партнер устанавливает самостоятельно. В Москве она составит 550 рублей, в Санкт-Петербурге — 500 рублей.

В 2021 году маркетплейс уже пытался выйти на рынок доставки готовой еды, но тогда проект остановился на стадии эксперимента.

Как писали Юга.ру, Wildberries построит в Краснодаре промышленный парк.

Еда Краснодар Рестораны Сочи

Новости

Стартапы, выставка художников и вещи из вторичного сырья. Вблизи Краснодара пройдет благотворительный эко-фестиваль
Матч ФК «Краснодар» в первом туре РПЛ перенесли из Нижнего Новгорода в Казань из-за выставки Росатома
Директор Фонда кино Абхазии Басария извинился, что назвал российских туристов «угрозой нацбезопасности»
«Перебрать библиотеку для хорошего дела». В Краснодаре состоится сбор книг для благотворительной распродажи
Wildberries собирается запустить доставку готовой еды в Краснодаре и Сочи
В Краснодарском крае цены на фрукты и ягоды поднялись на 20-60%

Лента новостей

На туристов напали скаты-хвостоколы, краб «снял» видео под водой, а дельфин «угостил» блогеров рыбой
Вчера, 16:15
На туристов напали скаты-хвостоколы, краб «снял» видео под водой, а дельфин «угостил» блогеров рыбой
Собрали новости с побережья Черного моря
Типрессо-бар «Каппу Ча»
3 июля, 18:30
Типрессо-бар «Каппу Ча»
Тестируем новый способ попасть в Японский сад Краснодара без очереди за 1500 рублей
Экономика Кубани могла потерять 5,8 млрд рублей из-за отключений мобильного интернета в мае и июне
Сегодня, 09:51
Экономика Кубани могла потерять 5,8 млрд рублей из-за отключений мобильного интернета в мае и июне

Реклама на сайте