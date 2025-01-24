Wildberries запустил витрины Краснодара, Ростова-на-Дону и еще 11 городов
На маркетплейсе Wildberries запустили региональные витрины
Юга.ру обнаружили, что на Wildberries в разделе «Сделано в России» появилась витрина с товарами из Краснодарского края.
Куратор совместного федерального проекта «Опора-старт» и маркетплейса Гульнара Телегина сообщила «РБК Краснодар», сейчас в разделе «Сделано в Краснодаре» есть всего четыре карточки товара — сорочки. Они были загружены на площадку как тестовые.
В Краснодаре откроется арт-секонд товаров для дома:
Куратор проверяет, действительно ли товары изготавливают на территории Кубани. Подтверждением могут служить сертификат или декларация с указанием места производства.
Для размещения на витрине рассматривают любые категории товаров. Телегина утверждает, что цель раздела «Сделано в России» — помочь отечественным производителям.
По данным куратора, Краснодарский край занимает четвертое место среди регионов РФ по объему покупок и продаж на WB. Лидерами являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
В разделе «Сделано в России» можно найти товары из Барнаула, Воронежа, Иваново, Карелии, Красногорска, Мордовии, Мурманска, Новосибирска, Твери, Югры. Также витрины запустили в Ростове-на-Дону и Волгограде. В разделе первого региона пока представлена только одежда, а второго — мебель.
Раздел с отечественными брендами хотели запустить на площадке Wildberries еще в 2022 году. Тогда его открыли в тестовом режиме и в том же году отправили на доработку.
Как писали Юга.ру, в 2024 году в торговых центрах Краснодара и Ростова-на-Дону стало на 4% меньше посетителей.