Wildberries построит в Краснодаре промышленный парк. Что в нем будет?

Краснодарский край

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  • Вениамин Кондратьев и Татьяна Ким на ПМЭФ-25 © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Краснодарского края»
    Вениамин Кондратьев и Татьяна Ким на ПМЭФ-25 © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Краснодарского края»

В Краснодаре создадут первый в России креативно-производственный кластер

20 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе построят креативно-производственный кластер. Его откроют на базе индустриального парка «ВБ Кубань». Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким.

По словам главы региона, в кластере смогут разместиться 30 предприятий легкой промышленности и других производств. У них будет возможность продавать свою продукцию в первоочередном порядке через маркетплейс Wildberries.

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На территории промышленного парка будут находиться зоны с производственным оборудованием, студии дизайна и контента, центр образования, площадка для выставок и конференций. Резиденты смогут обучаться и консультироваться у экспертов разных направлений.

Стоимость проекта и сроки реализации не раскрываются.

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска подписали на ПМЭФ соглашение о возведении нового микрорайона. 

Вениамин Кондратьев Деньги Инвестиции Краснодар Малый и средний бизнес Производство Промышленность

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