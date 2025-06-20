Wildberries построит в Краснодаре промышленный парк. Что в нем будет?

В Краснодаре создадут первый в России креативно-производственный кластер

20 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе построят креативно-производственный кластер. Его откроют на базе индустриального парка «ВБ Кубань». Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким.

По словам главы региона, в кластере смогут разместиться 30 предприятий легкой промышленности и других производств. У них будет возможность продавать свою продукцию в первоочередном порядке через маркетплейс Wildberries.