Генпрокуратура проверит такси, которые завышали цены из-за сбоев связи

Генпрокурор получил проверить законность действий агрегаторов такси и перевозчиков

7 июля пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что ведомство получило многочисленные жалобы о сильном увеличении цен на поездки в такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета. Специалисты проверят законность действий агрегаторов и перевозчиков. «Глава надзорного ведомства потребовал незамедлительно реагировать на факты нарушений прав пассажиров. В том числе, если в действиях участников рынка обнаружатся признаки сговора», — заявили в Генпрокуратуре.

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Напомним, 27 июня в Краснодаре произошел масштабный сбой мобильного интернета, из-за которого местные жители столкнулись с трудностями при вызове такси. Цены на поездки выросли в 1,5–2 раза. Дорога от парка «Краснодар» до торгового центра «Галерея» стоила 1477 рублей по тарифу «комфорт». При этом «эконом» в системе был недоступен. Ранее власти Ростовской области заявили, что продолжат отключать мобильный интернет, так как ВСУ используют его для атак. Проблемы со связью в регионе начались в декабре 2024 года.