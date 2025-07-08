Генпрокуратура проверит такси, которые завышали цены из-за сбоев связи

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Генпрокурор получил проверить законность действий агрегаторов такси и перевозчиков

7 июля пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что ведомство получило многочисленные жалобы о сильном увеличении цен на поездки в такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета. Специалисты проверят законность действий агрегаторов и перевозчиков.

«Глава надзорного ведомства потребовал незамедлительно реагировать на факты нарушений прав пассажиров. В том числе, если в действиях участников рынка обнаружатся признаки сговора», — заявили в Генпрокуратуре.

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Напомним, 27 июня в Краснодаре произошел масштабный сбой мобильного интернета, из-за которого местные жители столкнулись с трудностями при вызове такси. Цены на поездки выросли в 1,5–2 раза.

Дорога от парка «Краснодар» до торгового центра «Галерея» стоила 1477 рублей по тарифу «комфорт». При этом «эконом» в системе был недоступен.

Ранее власти Ростовской области заявили, что продолжат отключать мобильный интернет, так как ВСУ используют его для атак. Проблемы со связью в регионе начались в декабре 2024 года.

Как писали Юга.ру, в России в июне было 655 отключений мобильного интернета. По данным сайта ozi-ru.net, в Краснодарском крае ущерб от шатдаунов составил 1,8 млрд рублей.

Интернет Краснодар Мобильная связь Прокуратура Связь Такси Транспорт Цены

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