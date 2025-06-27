Жители Краснодара вновь пожаловались на отсутствие мобильного интернета 27 июня. Его отключают третий раз за три дня
В Краснодаре третий день подряд отключают интернет. Власти региона никак не комментируют перебои с ресурсом
Предыстория: вечером 24 июня в Краснодаре отключили мобильный интернет. Он не работал у всех крупных провайдеров. Тогда Краснодарский край занял второе место в рейтинге регионов с наибольшим числом жалоб.
Ситуация повторилась и вечером 25 июня. Согласно опросу Юга.ру, в тот день без интернета остались 36% жителей.
Утром 27 июня примерно с 8:40 сотрудники Юга.ру вновь заметили отключение мобильного интернета. Он пропал у крупных провайдеров, исключая двух операторов связи.
Согласно данным «Сбой.рф», Краснодарский край занял первое место в рейтинге регионов с наибольшим числом жалоб за последние 3 часа (566). На втором месте, но с большим отрывом — Самарская область (362), а на третьем — Москва (333).
«Суверенный российский интернет пока невозможен»:
Отметим, что власти Краснодара никак не комментируют отключения. При этом в апреле в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области подтверждали, что замедляют интернет по ночам.
Также, напомним, что в Дагестане и Чечне блокировали мессенджер Telegram. Меру назвали вынужденной и связанной с вопросом информационной безопасности. Помимо этого, в ряде южных регионов запретили майнинг до 2031 года.
Как писали Юга.ру, 18 июня оператор сотовой связи предупредил жителей Краснодара об отключении мобильного интернета в целях безопасности. Жители также жаловались на некорректную работу приложений такси.