Жители Краснодара вновь пожаловались на отсутствие мобильного интернета 27 июня. Его отключают третий раз за три дня

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В Краснодаре третий день подряд отключают интернет. Власти региона никак не комментируют перебои с ресурсом

Предыстория: вечером 24 июня в Краснодаре отключили мобильный интернет. Он не работал у всех крупных провайдеров. Тогда Краснодарский край занял второе место в рейтинге регионов с наибольшим числом жалоб. 

Ситуация повторилась и вечером 25 июня. Согласно опросу Юга.ру, в тот день без интернета остались 36% жителей.

Утром 27 июня примерно с 8:40 сотрудники Юга.ру вновь заметили отключение мобильного интернета. Он пропал у крупных провайдеров, исключая двух операторов связи.

Согласно данным «Сбой.рф», Краснодарский край занял первое место в рейтинге регионов с наибольшим числом жалоб за последние 3 часа (566). На втором месте, но с большим отрывом — Самарская область (362), а на третьем — Москва (333).

«Суверенный российский интернет пока невозможен»:

Отметим, что власти Краснодара никак не комментируют отключения. При этом в апреле в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области подтверждали, что замедляют интернет по ночам.

Также, напомним, что в Дагестане и Чечне блокировали мессенджер Telegram. Меру назвали вынужденной и связанной с вопросом информационной безопасности. Помимо этого, в ряде южных регионов запретили майнинг до 2031 года.

Как писали Юга.ру, 18 июня оператор сотовой связи предупредил жителей Краснодара об отключении мобильного интернета в целях безопасности. Жители также жаловались на некорректную работу приложений такси.

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Жители Краснодара вновь пожаловались на отсутствие мобильного интернета 27 июня. Его отключают третий раз за три дня
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