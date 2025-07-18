В Краснодаре в кино покажут экспериментальный спектакль «Собачье сердце» по Булгакову

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из фильма «Собачье сердце» © Скриншот видео с Rutube-канала «Фильмач — фильмы и сериалы онлайн»
    Кадр из фильма «Собачье сердце» © Скриншот видео с Rutube-канала «Фильмач — фильмы и сериалы онлайн»

31 июля в Краснодаре можно увидеть современное прочтение истории о превращении Шарика в человека (12+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 31 июля показ спектакля «Собачье сердце». Ленту будут демонстрировать в рамках проекта «Волшебные вечера».

Зрители увидят экспериментальную постановку повести Михаила Булгакова от режиссера Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) Антона Федорова. Лауреат премии «Золотая Маска» сделал современное прочтение истории о превращении Шарика в человека.

Большой театр едет в Геленджик:

«Собачье сердце» — сатира Михаила Булгакова на большевизм. Профессор Филипп Преображенский достиг больших успехов в омоложении. Однажды он решился на небывалый эксперимент — пересадить бездомной собаке человеческие гипофиз и семенники.

В ключевых ролях заняты ведущие артисты МТЮЗа Андрей Максимов, Игорь Гордин и Антон Коршунов. В роли Шарика выступает собака по кличке Граф — профессиональный театральный актер.

Спектакль «Собачье сердце» покажут 31 июля в 19:00 в кинотеатре «Монитор на Красной площади». Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 и 27 июля покажут спектакль «Полный П..». Режиссер насывает постановку «психологическим аттракционом для взрослых».

Афиша Кино Книги Краснодар Литература отдых Развлечения События Театры

Новости

В Краснодаре в кино покажут экспериментальный спектакль «Собачье сердце» по Булгакову
Мистика, комедии и документалка. Какие фильмы покажут в кинотеатре парка «Краснодар»
135 человек осудили за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Они получили от 6,5 до 15 лет тюрьмы
В аэропорт Геленджика прилетел первый самолет из Москвы
Четыре энергоаварии произошли в Краснодаре 18 июля. На каких улицах нет света?
«Шипит, бурлит и воняет». Ростовская река Гнилуша напугала жителей своим зеленым цветом

Лента новостей

Нет сети
17 июля, 16:45
Нет сети
Как и почему в России массово отключают мобильный интернет
Как банк Уралсиб помогает развиваться бизнесу на юге России
Вчера, 15:25 Реклама
Как банк Уралсиб помогает развиваться бизнесу на юге России
Четыре энергоаварии произошли в Краснодаре
Вчера, 15:33
Четыре энергоаварии произошли в Краснодаре
На каких улицах нет света?

Реклама на сайте