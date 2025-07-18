В Краснодаре в кино покажут экспериментальный спектакль «Собачье сердце» по Булгакову
31 июля в Краснодаре можно увидеть современное прочтение истории о превращении Шарика в человека (12+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 31 июля показ спектакля «Собачье сердце». Ленту будут демонстрировать в рамках проекта «Волшебные вечера».
Зрители увидят экспериментальную постановку повести Михаила Булгакова от режиссера Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) Антона Федорова. Лауреат премии «Золотая Маска» сделал современное прочтение истории о превращении Шарика в человека.
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«Собачье сердце» — сатира Михаила Булгакова на большевизм. Профессор Филипп Преображенский достиг больших успехов в омоложении. Однажды он решился на небывалый эксперимент — пересадить бездомной собаке человеческие гипофиз и семенники.
В ключевых ролях заняты ведущие артисты МТЮЗа Андрей Максимов, Игорь Гордин и Антон Коршунов. В роли Шарика выступает собака по кличке Граф — профессиональный театральный актер.
Спектакль «Собачье сердце» покажут 31 июля в 19:00 в кинотеатре «Монитор на Красной площади». Билеты в продаже.
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