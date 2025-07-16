Большой театр едет в Геленджик. Зрителям покажут балет «Чиполлино»

В «Геленджик Арене» выступят артисты балета и симфонический оркестр Большого театра (6+)

Пресс-служба «Геленджик Арены» анонсировала на 23 и 24 июля балет «Чиполлино» на музыку Карэна Хачатуряна. Мероприятия состоятся в рамках фестиваля «Сезоны» от проекта Art Seasons.

«Чиполлино» — балет в трех актах по сказке Джанни Родари «Приключения Чиполлино». Постановка рассказывает о приключениях мальчика-луковки и его друзей, которые борются с принцем Лимоном и его фруктовой свитой, захватившими власть над овощным населением страны.

Премьера спектакля в московском Большом театре состоялась 16 апреля 1977 года.

«С той поры, существуя среди строгих классических опер и балетов, он пользуется любовью и даже обожанием маленьких зрителей и их родителей», — отметили организаторы.

В конце 2024 года балет в постановке Генриха Майорова капитально возобновила его дочь, Анна Майорова.