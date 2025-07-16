Большой театр едет в Геленджик. Зрителям покажут балет «Чиполлино»
В «Геленджик Арене» выступят артисты балета и симфонический оркестр Большого театра (6+)
Пресс-служба «Геленджик Арены» анонсировала на 23 и 24 июля балет «Чиполлино» на музыку Карэна Хачатуряна. Мероприятия состоятся в рамках фестиваля «Сезоны» от проекта Art Seasons.
«Чиполлино» — балет в трех актах по сказке Джанни Родари «Приключения Чиполлино». Постановка рассказывает о приключениях мальчика-луковки и его друзей, которые борются с принцем Лимоном и его фруктовой свитой, захватившими власть над овощным населением страны.
Премьера спектакля в московском Большом театре состоялась 16 апреля 1977 года.
«С той поры, существуя среди строгих классических опер и балетов, он пользуется любовью и даже обожанием маленьких зрителей и их родителей», — отметили организаторы.
В конце 2024 года балет в постановке Генриха Майорова капитально возобновила его дочь, Анна Майорова.
О любви и атомной бомбе:
Роли исполнят артисты Большого театра Арина Денисова, Клим Ефимов, Ольга Марченкова, Мария Мишина, Ульяна Мокшева, Алексей Путинцев, Александр Смольянинов, Александра Трикоз и Марк Чино.
Музыку сыграет симфонический оркестр Большого театра. Дирижером выступит заслуженный артист России Павел Сорокин.
Постановки покажут 23 и 24 июля в 19:00 по улице Геленджикский проспект, 171. Стоимость билетов — от 1200 рублей. Подробности уточнйте у организаторов.
Фестиваль «Сезоны» — междисциплинарный проект, объединяющий музыку, театр, танец и кино. Он проходит в Геленджике с 2021 года. За это время на черноморском побережье были представлены спектакли «Дядя Ваня» Льва Додина, «УтроВечер» Владимира Варнавы, «Транссиб» от «Мастерской Брусникина».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в июле и августе пройдут «Волшебные вечера». В кино будут показывать балет, спектакль, концерт, оперу и фильм-выставку.