«Психологический аттракцион для взрослых». В Краснодаре покажут спектакль «Полный П..»
Краснодарцы смогут оценить постановку по мотивам произведений Эдгара Аллана По и других авторов (18+)
Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 26 и 27 июля премьерные показы спектакля «Полный П..». Это итоговая работа актерской лаборатории Екатерины Корецкой THEATER.LAB.
В основе постановки лежат рассказы Эдгара Аллана По и других не менее известных авторов.
Булгаков, Моцарт, Ирвин:
«Забудьте о морали. Забудьте о комфорте. Приготовьтесь к путешествию в самые темные уголки человеческой психики. Это своеобразный психологический аттракцион для взрослых, готовых испытать себя. Не просто набор страшных историй, а исследование», — рассказали организаторы.
Эдгар Аллан По — писатель, поэт, литературный критик и редактор, представитель американского романтизма. Наиболее известен как автор пугающих и мистических рассказов.
Начало показов в 19:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
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