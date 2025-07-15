«Психологический аттракцион для взрослых». В Краснодаре покажут спектакль «Полный П..»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцы смогут оценить постановку по мотивам произведений Эдгара Аллана По и других авторов (18+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 26 и 27 июля премьерные показы спектакля «Полный П..». Это итоговая работа актерской лаборатории Екатерины Корецкой THEATER.LAB.

В основе постановки лежат рассказы Эдгара Аллана По и других не менее известных авторов.

Булгаков, Моцарт, Ирвин:

«Забудьте о морали. Забудьте о комфорте. Приготовьтесь к путешествию в самые темные уголки человеческой психики. Это своеобразный психологический аттракцион для взрослых, готовых испытать себя. Не просто набор страшных историй, а исследование», — рассказали организаторы.

Эдгар Аллан По — писатель, поэт, литературный критик и редактор, представитель американского романтизма. Наиболее известен как автор пугающих и мистических рассказов.

Начало показов в 19:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 20 и 21 октября покажут спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Алексеем Серебряковым и Аленой Хмельницкой. 

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«Психологический аттракцион для взрослых». В Краснодаре покажут спектакль «Полный П..»
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