В Краснодаре покажут и обсудят экранизацию «Анны Карениной» 1997 года

Экранизацию знаменитого романа Льва Толстого в 1997 году выпустил Бернард Роуз. Фильм получил смешанные отзывы критиков. Среди отмеченных минусов — расхождения с сюжетом оригинального произведения и большое количество сцен близости Карениной с графом Вронским.

Критик Кира Кац анонсировала на 19 июля показ фильма «Анна Каренина». Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Действие происходит в России конца XIX века. Замужняя дворянка Анна Каренина во время поездки в Москву знакомится с молодым офицером Алексеем Вронским. Героиня сначала отвергает его внимание, но мужчина продолжает настойчиво ухаживать и даже едет вслед за ней в Санкт-Петербург. В итоге Анна принимает любовь Вронского.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 17:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.