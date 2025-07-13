В Краснодаре покажут и обсудят экранизацию «Анны Карениной» 1997 года

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 19 июля пройдет спецпоказ фильма «Анна Каренина» (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 19 июля показ фильма «Анна Каренина». Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Экранизацию знаменитого романа Льва Толстого в 1997 году выпустил Бернард Роуз. Фильм получил смешанные отзывы критиков. Среди отмеченных минусов — расхождения с сюжетом оригинального произведения и большое количество сцен близости Карениной с графом Вронским.

Читайте также:

Действие происходит в России конца XIX века. Замужняя дворянка Анна Каренина во время поездки в Москву знакомится с молодым офицером Алексеем Вронским. Героиня сначала отвергает его внимание, но мужчина продолжает настойчиво ухаживать и даже едет вслед за ней в Санкт-Петербург. В итоге Анна принимает любовь Вронского.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 17:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в краснодарских кинотеатрах с 19 июля покажут фильм «Супермен». 

Афиша Кино Краснодар отдых Развлечения События

Новости

В Краснодаре покажут и обсудят экранизацию «Анны Карениной» 1997 года
Еще одна авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы в Геленджик
Вышел трейлер боди-хоррора «Одно целое» о созависимости. Когда смотреть в кино?
В Краснодаре в кино под другим названием покажут нового «Супермена»
Плетение скульптуры из сена, дегустация душистых трав и роспись камней. Около Новороссийска пройдет фестиваль «Сено Солома»
Жара и облачность. Узнали погоду в Краснодарском крае

Лента новостей

Приказано открыть
11 июля, 13:15
Приказано открыть
Почему именно аэропорт Геленджика возобновит полеты, несмотря на продолжение боевых действий
«В девяностые мы строили не капитализм, а экономику блата»
10 июля, 16:00
«В девяностые мы строили не капитализм, а экономику блата»
Павел Усанов — о важности романа «Атлант расправил плечи» для современной России
Путешествие сквозь 20 млн лет
9 июля, 14:35
Путешествие сквозь 20 млн лет
Идем из Тисо-самшитовой рощи Сочи к каньону «Чертовы ворота»

Реклама на сайте