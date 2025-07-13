Вышел трейлер боди-хоррора «Одно целое» о созависимости. Когда смотреть в кино?
В сети появился трейлер хоррора «Одно целое» с Дэйвом Франко и Элисон Бри в главных ролях (18+)
Кинокомпания Neon поделилась трейлером боди-хоррора «Одно целое». Ленту снял режиссер Майкл Шекс («Волшебники зеленого континента»), а главные роли исполнили Дэйв Франко («Иллюзия обмана») и Элисон Бри («Сообщество»).
Музыкант Тим и его девушка Милли встречаются уже десять лет и столкнулись с кризисом. Пара отправляется в другой город, чтобы наладить отношения, а также найти новую работу для девушки. Здесь их тела загадочным образом и в прямом смысле начинают переплетаться.
Вышел трейлер второго сезона «Уэнсдей»:
Премьера картины состоялась на кинофестивале «Сандэнс». Критики и зрители положительно приняли увиденное. У картины рейтинг 100% на сайте Rotten Tomatoes.
Боди-хоррор «Одно целое» выйдет в российский прокат 31 июля.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 июля посмотрят и обсудят с психологом мелодраму с элементами эротики «Молода и прекрасна».