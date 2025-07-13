Вышел трейлер боди-хоррора «Одно целое» о созависимости. Когда смотреть в кино?

Кинокомпания Neon поделилась трейлером боди-хоррора «Одно целое». Ленту снял режиссер Майкл Шекс («Волшебники зеленого континента»), а главные роли исполнили Дэйв Франко («Иллюзия обмана») и Элисон Бри («Сообщество»).

Музыкант Тим и его девушка Милли встречаются уже десять лет и столкнулись с кризисом. Пара отправляется в другой город, чтобы наладить отношения, а также найти новую работу для девушки. Здесь их тела загадочным образом и в прямом смысле начинают переплетаться.