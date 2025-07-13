Вышел трейлер боди-хоррора «Одно целое» о созависимости. Когда смотреть в кино?

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  • Кадр из трейлера к фильму «Одно целое» © Скриншот видео с Rutube-канала «Трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Одно целое» © Скриншот видео с Rutube-канала «Трейлеры»

В сети появился трейлер хоррора «Одно целое» с Дэйвом Франко и Элисон Бри в главных ролях (18+)

Кинокомпания Neon поделилась трейлером боди-хоррора «Одно целое». Ленту снял режиссер Майкл Шекс («Волшебники зеленого континента»), а главные роли исполнили Дэйв Франко («Иллюзия обмана») и Элисон Бри («Сообщество»).

Музыкант Тим и его девушка Милли встречаются уже десять лет и столкнулись с кризисом. Пара отправляется в другой город, чтобы наладить отношения, а также найти новую работу для девушки. Здесь их тела загадочным образом и в прямом смысле начинают переплетаться.

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Премьера картины состоялась на кинофестивале «Сандэнс». Критики и зрители положительно приняли увиденное. У картины рейтинг 100% на сайте Rotten Tomatoes.

Боди-хоррор «Одно целое» выйдет в российский прокат 31 июля.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 июля посмотрят и обсудят с психологом мелодраму с элементами эротики «Молода и прекрасна».

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