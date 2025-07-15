В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение детектива «Три цвета: Синий»

Ленту в 1993 году выпустил польский режиссер Кшиштоф Кесьлевский. Он известен по циклам фильмов «Три цвета» и «Декалог». Номинировался на «Золотой глобус», «Сезар», «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь».

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 19 июля показ драматического детектива «Три цвета: Синий». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Давидом Джинчарадзе.

Действие фильма начинается осенью 1992 года. 33-летняя Жюли выжила после автокатастрофы, но потеряла мужа-композитора Патриса де Курси и пятилетнюю дочь Анну. Чтобы прийти в себя и наладить жизнь, она переезжает из загородного дома в Париж, где ее никто не знает.

Начало 19 июля в 18:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость участия 500 рублей. С собой можно приносить еду и безалкогольные напитки.