В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение детектива «Три цвета: Синий»

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Три цвета: Синий» © Скриншот видео с Rutube-канала «Чисто, аккуратно, безупречно»
    Кадр из фильма «Три цвета: Синий» © Скриншот видео с Rutube-канала «Чисто, аккуратно, безупречно»

В Краснодаре 19 июля покажут ленту польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского (16+)

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 19 июля показ драматического детектива «Три цвета: Синий». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Давидом Джинчарадзе.

Ленту в 1993 году выпустил польский режиссер Кшиштоф Кесьлевский. Он известен по циклам фильмов «Три цвета» и «Декалог». Номинировался на «Золотой глобус», «Сезар», «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь».

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Действие фильма начинается осенью 1992 года. 33-летняя Жюли выжила после автокатастрофы, но потеряла мужа-композитора Патриса де Курси и пятилетнюю дочь Анну. Чтобы прийти в себя и наладить жизнь, она переезжает из загородного дома в Париж, где ее никто не знает.

Начало 19 июля в 18:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость участия 500 рублей. С собой можно приносить еду и безалкогольные напитки.

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