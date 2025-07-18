В Краснодаре состоится лекция о режиссере Поле Томасе Андерсоне

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Нефть» © Скриншот видео с Rutube-канала «Смотреть онлайн»
    Кадр из трейлера к фильму «Нефть» © Скриншот видео с Rutube-канала «Смотреть онлайн»

В Краснодаре 30 июля кинокритик расскажет, как американский режиссер Андерсон строит повествование через ритм, паузы и недосказанность (16+)

Кинокритик Кира Кац анонсировала на 30 июля лекцию «Пол Томас Андерсон: ритм, разлом и притяжение».

«Работы Пола Томаса Андерсона — это тонкие, многослойные портреты людей, застрявших между нуждой в любви и страхом быть увиденными. Он снимает про одиночество, власть, зависимости и семью — ту, что есть, и ту, которую герои пытаются собрать заново», — считает Кира Кац.

Эпоха глянца и потребления:

Слушатели узнают, как американский кинематографист строит повествование через ритм, паузы и недосказанность, почему его герои будто всегда на грани взрыва, и как он сочетает масштабные темы с тончайшей режиссурой. Также Кац разберет его работу с актерами, операторские решения и узнаваемые мотивы.

Пол Томас Андерсон снимает в основном психологические драмы, повествующие об отчаянных персонажах. На его счету ленты «Ночи в стиле буги», «Магнолия», «Любовь, сбивающая с ног», «Нефть», «Призрачная нить», «Лакричная пицца». Его работы 11 раз номинировались на премию «Оскар» и три раза на «Золотой глобус».

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

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