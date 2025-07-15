Эпоха глянца и потребления. В Краснодаре пройдет бесплатная лекция об искусстве 2000-х годов

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Искусствовед расскажет, как эпоха глянца и потребления отразилась на современном искусстве «нулевых» (16+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 18 июля лекцию «Гламур и дискурс. Искусство 2000-х в России».

Искусствовед Алексей Угольников продолжает цикл встреч об истории современного российского искусства. От неофициальных художников СССР и акционизма 1990-х годов он переходит к наиболее ярким явлениям XXI века.

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Участники узнают, как эпоха глянца и демонстративного потребления отразилась на состоянии современного искусства «нулевых». Угольников расскажет о творчестве дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, группы АЕС+Ф, а также других художников, работающих с эстетикой китча и нового поп-арта.

Алексей Угольников — искусствовед, преподаватель, куратор выставок, исследователь. Специализируется на изучении советского монументального искусства и архитектуры, а также на современном искусстве России. Автор цикла лекций о монументальной мозаике Краснодара и проекта-исследования «Осколки прошлого».

Лекция пройдет 18 июля в 18:00 в галерее Союза художников России по улице Октябрьской, 51. Вход свободный, однако необходима регистрация

Как писали Юга.ру, в Сочи проходит масштабный биеннале современных художников Краснодара.

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Эпоха глянца и потребления. В Краснодаре пройдет бесплатная лекция об искусстве 2000-х годов
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