Краснодарский книжный магазин «Чарли» отметит день рождения букхоппингом. Как участвовать?

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com

Магазин «Чарли» приглашает на книжную прогулку. Участвовать можно с 14 по 20 июля

Краснодарский независимый книжный «Чарли» сообщил, что 14 июля отмечает седьмой день рождения и открывает третий магазин. Новое литературное пространство находится по улице Красной, 139.

«Чарли» приглашает отметить праздник букхоппингом — книжной прогулкой, на которой можно познакомиться со всеми тремя магазинами сети. Участвовать можно с 14 по 20 июля.

Пахнет книгами и кофе:

«Начать кругосветку можно из любой точки: выдаем маршрут и ставим цветную печать за любой чек. Проходим в своем темпе до следующего воскресенья — и на любой третьей точке вас будет ждать дерево желаний, белое древо королей. Вместо листвы на нем — большие и маленькие, осязаемые, очень приятные подарки от нас, наших друзей, соседей, партнеров из культурной и творческой городской среды», — рассказали организаторы.

Книжные пространства находятся по адресам:

  • улица Коммунаров, 268В (фойе «Одного театра»);
  • улица Коммунаров, 58;
  • улица Красная, 139.

Напомним, в конце июня в Краснодаре заново открылся книжный магазин «Чарли», в прошлом году потерявший в пожаре помещение и книги.

Как писали Юга.ру, литературное сообщество «Бродский» проводит сбор книг на благотворительную распродажу в пользу зоозащитных фондов.

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Краснодарский книжный магазин «Чарли» отметит день рождения букхоппингом. Как участвовать?
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