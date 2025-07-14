Краснодарский книжный магазин «Чарли» отметит день рождения букхоппингом. Как участвовать?
Магазин «Чарли» приглашает на книжную прогулку. Участвовать можно с 14 по 20 июля
Краснодарский независимый книжный «Чарли» сообщил, что 14 июля отмечает седьмой день рождения и открывает третий магазин. Новое литературное пространство находится по улице Красной, 139.
«Чарли» приглашает отметить праздник букхоппингом — книжной прогулкой, на которой можно познакомиться со всеми тремя магазинами сети. Участвовать можно с 14 по 20 июля.
Пахнет книгами и кофе:
«Начать кругосветку можно из любой точки: выдаем маршрут и ставим цветную печать за любой чек. Проходим в своем темпе до следующего воскресенья — и на любой третьей точке вас будет ждать дерево желаний, белое древо королей. Вместо листвы на нем — большие и маленькие, осязаемые, очень приятные подарки от нас, наших друзей, соседей, партнеров из культурной и творческой городской среды», — рассказали организаторы.
Книжные пространства находятся по адресам:
- улица Коммунаров, 268В (фойе «Одного театра»);
- улица Коммунаров, 58;
- улица Красная, 139.
Напомним, в конце июня в Краснодаре заново открылся книжный магазин «Чарли», в прошлом году потерявший в пожаре помещение и книги.
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