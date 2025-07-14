Краснодарский книжный магазин «Чарли» отметит день рождения букхоппингом. Как участвовать?

Магазин «Чарли» приглашает на книжную прогулку. Участвовать можно с 14 по 20 июля

Краснодарский независимый книжный «Чарли» сообщил, что 14 июля отмечает седьмой день рождения и открывает третий магазин. Новое литературное пространство находится по улице Красной, 139.

«Чарли» приглашает отметить праздник букхоппингом — книжной прогулкой, на которой можно познакомиться со всеми тремя магазинами сети. Участвовать можно с 14 по 20 июля.