Антистендап «Секс на пляже» в Краснодаре: сексолог и филолог расскажут о курортных романах известных писателей

Краснодарский край

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  • © Фото freepic-diller, freepik.com
    © Фото freepic-diller, freepik.com

20 июля краснодарцы смогут послушать истории писателей на курортах (18+)

Проект «Литцентр» анонсировал на 20 июля вечер стендапа «Секс на пляже». В рамках мероприятия ведущие — филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко — будут рассказывать любовные истории писателей на курортах и разбирать их с точки зрения психологии.

Программа:

  • Всегда ли курортный роман был таким, каким его представляют сегодня?
  • Может ли страсть на отдыхе перерасти в серьезные отношения?
  • Какого это — быть музой гения хотя бы на одну ночь?

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«Маяковский, Тургенев, Достоевский, Чехов, Бунин, Горький, Набоков — все они не единожды отдыхали на курортах в окружении прекрасных дам, которым посвящали стихи, романы и закаты. Послушайте удивительные истории о любви, изменах и страсти знаменитых писателей», — приглашают организаторы.

Вечеринка пройдет в баре «Детектив, где вы?» по улице Красноармейской, 45. Начало в 17:00.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 июля состоится благотворительная лекция о Достоевском. Деньги направят на развитие книжного магазина «Чарли».

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Антистендап «Секс на пляже» в Краснодаре: сексолог и филолог расскажут о курортных романах известных писателей
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