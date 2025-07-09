Антистендап «Секс на пляже» в Краснодаре: сексолог и филолог расскажут о курортных романах известных писателей

Проект «Литцентр» анонсировал на 20 июля вечер стендапа «Секс на пляже». В рамках мероприятия ведущие — филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко — будут рассказывать любовные истории писателей на курортах и разбирать их с точки зрения психологии.

«Маяковский, Тургенев, Достоевский, Чехов, Бунин, Горький, Набоков — все они не единожды отдыхали на курортах в окружении прекрасных дам, которым посвящали стихи, романы и закаты. Послушайте удивительные истории о любви, изменах и страсти знаменитых писателей», — приглашают организаторы.

Вечеринка пройдет в баре «Детектив, где вы?» по улице Красноармейской, 45. Начало в 17:00.