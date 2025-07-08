Акулы-людоеды и маньяк. В Краснодаре в кино покажут триллер «Хищные твари»

В фильме серийный убийца похищает своих жертв, а затем скармливает их заживо акулам (18+)

10 июля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Хищные твари». Лента представляет собой триллер.

Серфершa Зефир приехала на пляж Австралии со своим парнем Мозесом. Пару похищает покрытый множеством шрамов маньяк Такер, у которого есть необычное хобби. Днем он на своей лодке проводит экстремальные экскурсии, опуская туристов в клетке под воду для наблюдения за акулами. Ночью — заживо скармливает своих жертв акулам, одновременно снимая происходящее на камеру.