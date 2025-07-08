Акулы-людоеды и маньяк. В Краснодаре в кино покажут триллер «Хищные твари»
В фильме серийный убийца похищает своих жертв, а затем скармливает их заживо акулам (18+)
10 июля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Хищные твари». Лента представляет собой триллер.
Серфершa Зефир приехала на пляж Австралии со своим парнем Мозесом. Пару похищает покрытый множеством шрамов маньяк Такер, у которого есть необычное хобби. Днем он на своей лодке проводит экстремальные экскурсии, опуская туристов в клетке под воду для наблюдения за акулами. Ночью — заживо скармливает своих жертв акулам, одновременно снимая происходящее на камеру.
Булгаков, Моцарт, Ирвин:
Мировая премьера проекта состоялась на 78-м Каннском кинофестивале, где фильм вошел в параллельную программу киносмотра «Двухнедельник режиссеров». Фильм понравился критикам и зрителям, рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes составляет 90%.
Главные роли в триллере исполнили Джай Кортни («Отряд самоубийц», «Терминатор: Генезис»), Хэсси Харрисон («Йеллоустоун») и Джош Хюстон («Дюна: Пророчество»).
Посмотреть фильм «Хищные твари» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
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