Акулы-людоеды и маньяк. В Краснодаре в кино покажут триллер «Хищные твари»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Хищные твари» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кинокомпания ВОЛЬГА»
    Кадр из трейлера к фильму «Хищные твари» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кинокомпания ВОЛЬГА»

В фильме серийный убийца похищает своих жертв, а затем скармливает их заживо акулам (18+)

10 июля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Хищные твари». Лента представляет собой триллер.

Серфершa Зефир приехала на пляж Австралии со своим парнем Мозесом. Пару похищает покрытый множеством шрамов маньяк Такер, у которого есть необычное хобби. Днем он на своей лодке проводит экстремальные экскурсии, опуская туристов в клетке под воду для наблюдения за акулами. Ночью — заживо скармливает своих жертв акулам, одновременно снимая происходящее на камеру.

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Мировая премьера проекта состоялась на 78-м Каннском кинофестивале, где фильм вошел в параллельную программу киносмотра «Двухнедельник режиссеров». Фильм понравился критикам и зрителям, рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes составляет 90%.

Главные роли в триллере исполнили Джай Кортни («Отряд самоубийц», «Терминатор: Генезис»), Хэсси Харрисон («Йеллоустоун») и Джош Хюстон («Дюна: Пророчество»).

Посмотреть фильм «Хищные твари» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в сети появился трейлер новой научно-фантастической комедии Йоргоса Лантимоса «Бугония».

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