Булгаков, Моцарт, Ирвин. В Краснодаре в июле и августе пройдут «Волшебные вечера»
В Краснодаре в кино будут показывать балет, спектакль, концерт, оперу и фильм-выставку (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».
На широком экране в июле и августе можно будет посмотреть балет, спектакль, концерт, оперу и фильм-выставку. Узнать подробности можно на сайте.
Пчелы против королевы:
Расписание кинопоказов:
- 10 июля — балет «Венская опера: Времена года» (16+), постановка венской государственной оперы (Австрия) по мотивам произведения Йозефа Гайдна;
- 24 июля — концерт «Асмик Григорян: Гала-концерт в летнюю ночь» (12+), выступление пройдет на немецком, чешском, французском и итальянском языках с русскими субтитрами;
- 31 июля — спектакль «Собачье сердце» (12+) в постановке Московского театра юного зрителя, экспериментальное прочтение повести Михаила Булгакова от режиссера Антона Федорова;
- 7 августа — опера Моцарта «Милосердие Тита» (18+), дирижер Теодор Курентзис, идет на итальянском языке с русскими субтитрами;
- 21 августа — фильм-выставка «Роберт Ирвин: Искусство света и пространства» (16+) о жизни и творчестве выдающегося художника.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 5 июля состоится специальный показ аниме «Девочка, покорившая время».