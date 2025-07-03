Булгаков, Моцарт, Ирвин. В Краснодаре в июле и августе пройдут «Волшебные вечера»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре в кино будут показывать балет, спектакль, концерт, оперу и фильм-выставку (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».

На широком экране в июле и августе можно будет посмотреть балет, спектакль, концерт, оперу и фильм-выставку. Узнать подробности можно на сайте.

Пчелы против королевы:

Расписание кинопоказов:

  • 10 июля — балет «Венская опера: Времена года» (16+), постановка венской государственной оперы (Австрия) по мотивам произведения Йозефа Гайдна;
  • 24 июля — концерт «Асмик Григорян: Гала-концерт в летнюю ночь» (12+), выступление пройдет на немецком, чешском, французском и итальянском языках с русскими субтитрами;
  • 31 июля — спектакль «Собачье сердце» (12+) в постановке Московского театра юного зрителя, экспериментальное прочтение повести Михаила Булгакова от режиссера Антона Федорова;
  • 7 августа — опера Моцарта «Милосердие Тита» (18+), дирижер Теодор Курентзис, идет на итальянском языке с русскими субтитрами;
  • 21 августа — фильм-выставка «Роберт Ирвин: Искусство света и пространства» (16+) о жизни и творчестве выдающегося художника.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 5 июля состоится специальный показ аниме «Девочка, покорившая время».

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