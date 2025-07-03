Булгаков, Моцарт, Ирвин. В Краснодаре в июле и августе пройдут «Волшебные вечера»

В Краснодаре в кино будут показывать балет, спектакль, концерт, оперу и фильм-выставку (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».

На широком экране в июле и августе можно будет посмотреть балет, спектакль, концерт, оперу и фильм-выставку. Узнать подробности можно на сайте.