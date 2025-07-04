Первый год добра: фонд «Дом «ИНСИТИ» поддержал более 100 кубанских семей в трудной жизненной ситуации

Благотворительный фонд «Дом «ИНСИТИ» отпраздновал свой первый день рождения. За год фонд направил на помощь более 30 млн рублей и поддержал свыше 100 семей из Краснодарского края

Благотворительный фонд «Дом «ИНСИТИ» отметил первый год работы. Фонд, созданный Группой компаний «ИНСИТИ», за это время помог более чем 100 семьям — многодетным, воспитывающим детей с инвалидностью, семьям участников СВО, направив на благотворительность свыше 30 млн рублей.

Праздник в честь годовщины прошел в ТРЦ «Любимово». Гостям показали фильм о работе фонда за год, рассказали о победах и достижениях. Волонтеры, сотрудники фонда и попечители получили благодарности.

На мероприятии присутствовали учредитель ГК «ИНСИТИ» Роман Саркисов, управляющий партнер Леонид Черкезов, заместитель главы Краснодара Анна Леонова, уполномоченный по правам ребенка в крае Татьяна Ковалева, член Общественной палаты РФ и края Владимир Коробчак, секретарь Екатеринодарской епархии, протоиерей Дмитрий Руднев, директор «ИНСИТИ» Девелопмент Артем Кислица, председатель Союза журналистов Кубани Диана Горбань, руководитель Комитета семей воинов Отечества края Светлана Недилько, представители общественных организаций и подопечные фонда.

© Фото Валерия Гончарова

© Фото Валерия Гончарова

«За цифрами — сотни детских улыбок и слезы радости родителей. Наш Дом построен на доверии и желании сделать мир вокруг лучше. Мы благодарны всем, кто помогает нашим семьям и детям, кто участвует в сборе помощи участникам СВО и членам их семей, кто предлагает помощь даже в быту по-соседски. Делать добро просто, спасибо, что доверяете нам», — сказала директор БФ «Дом «ИНСИТИ» Виолетта Гассий.

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Своими эмоциями с гостями поделился директор «ИНСИТИ Девелопмент» Артем Кислица: «Кажется, всего лишь год существует наш фонд, еще свежи воспоминания об открытии, а уже так много добра сделано, столько подопечных получили такую важную и нужную помощь. Труд фонда отмечается не только в цифрах, но и в том, что коллектив «Дома «ИНСИТИ» создает сообщество единомышленников, привлекая жителей наших микрорайонов к волонтерской деятельности. Вы творите особый мир, преумножая добро. Это дорогого стоит. Благодарю сотрудников «Дома «ИНСИТИ», всех волонтеров за неоценимый вклад в развитие фонда, за веру в добро и желание делать мир лучше!»

Завершил праздник вернисаж фотовыставки «СемьЯ ИНСИТИ». Экспозицию из 10 семейных портретов подопечных и фотодокументов работы фонда организовали при поддержке Общественной палаты Краснодарского края, Екатеринодарской и Кубанской епархий и Союза журналистов Кубани.

«Эти кадры — о силе материнства, о стойкости семьи перед любыми испытаниями. Это лица нашего фонда, его смысл и вдохновение», — поделилась Виолетта Гассий.