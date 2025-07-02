Где в Краснодаре появятся новые ливневки в 2025 году? Ответили чиновники
На пяти улицах Краснодара начнут строить ливневую канализацию
1 июля пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в 2025 году в кубанской столице на пяти улицах начнут строить ливневки. Власти считают, что это поможет предотвратить подтопления в период дождей.
Работы будут выполнять на улице Почтовой от Гоголя до Бородинской, на первом проезде Айвазовского от дома № 27 до Свободной, на Садовой от Энергетиков до Ленина, по Шевченко от Кирова до Садовой. Также сети ливневок проложат на улице Таманской от дома № 159/1 до Ставропольской, на Дежнева от Уральской до Просторной.
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Кроме того, власти планируют сделать капитальный ремонт коллектора на улице Снесарева от Гассия до спуска в реку Кубань.
В текущем году в Краснодаре начнется проектирование и других объектов инфраструктуры. Специалисты разработают документацию для строительства сетей водоотведения в поселке Северном на улицах Брестской, Губкина, Изосимова, Берлизова, Ткачева и Звенигородской. Начнется проектирование для сетей на улицах Дальней, Тургенева и Монтажников, а также подготовка документации для дополнительного ливневого коллектора на Московской.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца лета перекроют улицу 2-й Пятилетки. «Водоканал» будет менять канализационный трубопровод под проезжей частью.