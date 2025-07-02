Где в Краснодаре появятся новые ливневки в 2025 году? Ответили чиновники

1 июля пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в 2025 году в кубанской столице на пяти улицах начнут строить ливневки. Власти считают, что это поможет предотвратить подтопления в период дождей.

Работы будут выполнять на улице Почтовой от Гоголя до Бородинской, на первом проезде Айвазовского от дома № 27 до Свободной, на Садовой от Энергетиков до Ленина, по Шевченко от Кирова до Садовой. Также сети ливневок проложат на улице Таманской от дома № 159/1 до Ставропольской, на Дежнева от Уральской до Просторной.