26 июня телеканал «Спас» представил документальный фильм Андрея Афанасьева «Мумия», посвященный истории мавзолея Владимира Ленина. Авторы киноленты называют ее первым подробным исследованием «псевдодуховных смыслов» мавзолея. Фильм был снят по благословлению патриарха Кирилла. В картине и последующих обсуждениях на телеканале неоднократно звучала мысль, что нахождение тела Ленина в центре православной страны препятствует ее духовному возрождению. Создатели «Мумии» сравнивают мавзолей с языческими зиккуратами, а само бальзамирование — с оккультными практиками.

КПРФ назвала фильм «грубой фальсификацией», «провокацией» и «глумлением над историей», направленными на дестабилизацию российского общества. Ленинский комсомол (ЛКСМ РФ) выпустил заявление под заголовком «Долой антисоветскую мерзость с экранов!», потребовав прекратить показ и принести публичные извинения. Ряд региональных отделений КПРФ организовали акции протеста, а редакция издания «Аврора» обратилась в прокуратуру с просьбой проверить фильм на нарушение законодательства.

К критике присоединились и общественные деятели. Писатель Захар Прилепин заявил, что «Ленин — та болевая точка, с которой начинают шатать Россию, подвигая ее к новой гражданской войне». Журналист Олег Ясинский назвал фильм «ударом изнутри по России».

С другой стороны, лента получила одобрение в православно-монархической среде. Сторонники этого лагеря утверждают, что мавзолей является «сатанинским капищем», а сам Ленин был «богоборцем» и «террористом». Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников заявил, что «Ленина за его дела до сих пор не принимает даже земля, не то что небо» и его труп «сквернит сердце нашей Родины».