Июнь 2025 года в Краснодаре стал самым холодным за 70 лет

Средняя температура июня в Краснодаре составила 20,6 °C. Это на 2 °C ниже климатической нормы

2 июля «Комсомольская правда» сообщила, что июнь 2025 года выдался для Краснодара самым холодным за последние 70 лет. Средняя температура месяца составила 20,6 °C, что ниже климатической нормы в 22,5 °C.

По словам заместителя начальника Краснодарского гидрометцентра Светланы Поповой, показатели воздуха 19,2 °C были только в 1945 и 1952 годах — 80 лет и 73 года назад соответственно. Если брать ближайшее десятилетие, то в 2019 году средняя температура была 22,9 °C, в 2021-м — 21,7 °C. Эти параметры в пределах нормы.