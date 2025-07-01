На курортах Краснодарского края 1 июля сравнялась температура Черного моря

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На всем побережье Кубани температура воды в Черном море достигла 22 °C

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 1 июля на Кубани Черное море прогрелось до 22 °C. Этот показатель считается минимальным для комфортного купания.

Такая тепературы воды у берегов Сочи, Туапсе, Геленджика, Новороссийска и Анапы.

Аномальная жара и засуха:

В Приморско-Ахтарске и Темрюке температура Азовского моря также составляет 22 °C. В Ейске вода остыла до 21 °C.

Напомним, что 1 июля пляжи Сочи закрыли для купания из-за шторма. На море прогнозируют смерчи и двухметровые волны.

Помимо этого, в Краснодарском крае до 2 июля прогнозируют ливни с грозами. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре за последние 25 лет стало жарче на 9 °C.

Азовское море Анапа Геленджик Курорты и туризм Новороссийск отдых Пляжи Погода Сочи Туапсинский район Черное море

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