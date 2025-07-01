На курортах Краснодарского края 1 июля сравнялась температура Черного моря

На всем побережье Кубани температура воды в Черном море достигла 22 °C

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 1 июля на Кубани Черное море прогрелось до 22 °C. Этот показатель считается минимальным для комфортного купания.



Такая тепературы воды у берегов Сочи, Туапсе, Геленджика, Новороссийска и Анапы.

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В Приморско-Ахтарске и Темрюке температура Азовского моря также составляет 22 °C. В Ейске вода остыла до 21 °C.



Напомним, что 1 июля пляжи Сочи закрыли для купания из-за шторма. На море прогнозируют смерчи и двухметровые волны.



Помимо этого, в Краснодарском крае до 2 июля прогнозируют ливни с грозами.