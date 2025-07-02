В Краснодаре на улице Московской трамваи начнут ходить 3 июля. Что с автобусами?
На улице Московской возобновят движение трамваев. На перекрестке с Зиповской заменили коллектор
Предыстория. С конца ноября 2024 года в Краснодаре на улице Московской начал проваливаться грунт. 21 июня по улице Московской от Зиповской до Солнечной перекрыли движение транспорта, чтобы заменить коллектор.
Департамент транспорта Краснодара сообщил, что специалисты «Водоканала» закончили менять коллектор на перекрестке улиц Московской и Зиповской. Специалисты МУП «КТТУ» возвращают на место трамвайное полотно и контактную сеть.
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С 3 июля возобновится трамвайное движение по улице Московской и отменяется временный автобусный маршрут №0.
При этом проехать по перекрытым участкам дорог автомобилисты пока не смогут. Автобусные маршруты №21, №42, №62, №78 и №93 тоже продолжат объезжать Московскую через Байбакова.
Как писали Юга.ру, в 2025 году на пяти улицах Краснодара начнут строить ливневую канализацию.