Эффект бабочки. В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение аниме «Девочка, покорившая время»
Краснодарцев приглашают за пять дней до всероссийской премьеры посмотреть японский мультфильм «Девочка, покорившая время» (16+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 5 июля специальный показ аниме «Девочка, покорившая время» в дубляже «Студийной банды». Ленту можно будет увидеть за пять дней до всероссийской премьеры.
Главной героине Макото 17 лет. У нее нет ни целей, ни стремлений, ни представлений о своем будущем. Девушка живет по принципу — здесь и сейчас. Однажды она оказывается на волосок от смерти и открывает в себе уникальный дар — перемещаться во времени. У Макото появляется уникальная возможность исправить худший день своей жизни.
Анимацию снял номинант на премию «Оскар» Мамора Хосода по мотивам одноименной новеллы Ясутаки Цуцуи. После просмотра фильма состоится обсуждение ленты с исследователем анимации, автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым.
Аниме покажут 5 июля в 16:00 в кинотеатре «Монитор на Красной Площади». Билеты в продаже.
Как писали Юга.ру, с 26 июня в кинотеатрах Краснодара показывают первый в мире полнометражный мультфильм, полностью созданный нейросетью.