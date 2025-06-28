Эффект бабочки. В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение аниме «Девочка, покорившая время»

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 5 июля специальный показ аниме «Девочка, покорившая время» в дубляже «Студийной банды». Ленту можно будет увидеть за пять дней до всероссийской премьеры.

Главной героине Макото 17 лет. У нее нет ни целей, ни стремлений, ни представлений о своем будущем. Девушка живет по принципу — здесь и сейчас. Однажды она оказывается на волосок от смерти и открывает в себе уникальный дар — перемещаться во времени. У Макото появляется уникальная возможность исправить худший день своей жизни.