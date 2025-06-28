Эффект бабочки. В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение аниме «Девочка, покорившая время»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к аниме «Девочка, покорившая время» © Скриншот видео с Rutube-канала «Экспонента фильм»
    Кадр из трейлера к аниме «Девочка, покорившая время» © Скриншот видео с Rutube-канала «Экспонента фильм»

Краснодарцев приглашают за пять дней до всероссийской премьеры посмотреть японский мультфильм «Девочка, покорившая время» (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 5 июля специальный показ аниме «Девочка, покорившая время» в дубляже «Студийной банды». Ленту можно будет увидеть за пять дней до всероссийской премьеры.

Главной героине Макото 17 лет. У нее нет ни целей, ни стремлений, ни представлений о своем будущем. Девушка живет по принципу — здесь и сейчас. Однажды она оказывается на волосок от смерти и открывает в себе уникальный дар — перемещаться во времени. У Макото появляется уникальная возможность исправить худший день своей жизни.

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Анимацию снял номинант на премию «Оскар» Мамора Хосода по мотивам одноименной новеллы Ясутаки Цуцуи. После просмотра фильма состоится обсуждение ленты с исследователем анимации, автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым.

Аниме покажут 5 июля в 16:00 в кинотеатре «Монитор на Красной Площади». Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, с 26 июня в кинотеатрах Краснодара показывают первый в мире полнометражный мультфильм, полностью созданный нейросетью.

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Эффект бабочки. В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение аниме «Девочка, покорившая время»
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