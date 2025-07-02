Оперативники проводят обыски у главы МВД Ингушетии — СМИ
В Магасе силовики проводят обыски в региональном управлении МВД Ингушетии
2 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что оперативники обыскивают региональное управление МВД Ингушетии. Сейчас пост министра занимает генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин. В этой должности он находится с 2019 года.
Собеседник агентства рассказал, что два месяца назад полиция задержала руководителей финансовых отделов как регионального МВД, так и районных и муниципальных подразделений. Обыски проходят в рамках расследования дела о хищении федеральных средств.
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Напомним, 25 июня прошли обыски у госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Чиновника обвиняют в незаконной приватизации нефтебазы.
1 июля глава Дагестана Сергей Меликов снял Магомед-Султана Магомедова с должности после предъявленных обвинений и решения суда о конфискации имущества. Также он освободил от должности руководителя Госжилинспекции Сергея Касьянова.
Как писали Юга.ру, силовики провели обыск в кабинете вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы.