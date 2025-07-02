Оперативники проводят обыски у главы МВД Ингушетии — СМИ

2 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что оперативники обыскивают региональное управление МВД Ингушетии. Сейчас пост министра занимает генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин. В этой должности он находится с 2019 года.

Собеседник агентства рассказал, что два месяца назад полиция задержала руководителей финансовых отделов как регионального МВД, так и районных и муниципальных подразделений. Обыски проходят в рамках расследования дела о хищении федеральных средств.