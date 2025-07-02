Bonjour, merci. В Краснодаре пройдет встреча французского разговорного клуба

Центр притяжения «Пятница» анонсировал на 12 июля встречу французского разговорного клуба. На мероприятии обсудят традиции и праздники страны и сравнят их с традициями народов России.

«В преддверии Дня взятия Бастилии, 14 июля, поговорим на первом заседании французского разговорного клуба о праздниках во Франции», — отметили организаторы в анонсе.