Bonjour, merci. В Краснодаре пройдет встреча французского разговорного клуба

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com
    © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com

В краснодарском центре притяжения «Пятница» организовывают встречу французского разговорного клуба (16+)

Центр притяжения «Пятница» анонсировал на 12 июля встречу французского разговорного клуба. На мероприятии обсудят традиции и праздники страны и сравнят их с традициями народов России. 

«В преддверии Дня взятия Бастилии, 14 июля, поговорим на первом заседании французского разговорного клуба о праздниках во Франции», — отметили организаторы в анонсе.

Пять пуль для главы государства:

На встречу приглашают желающих с уровнем языка А2 и выше. Участникам заранее отправят небольшой текст о праздниках Франции. 

Мероприятие состоится 12 июля в 13:00 по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — 500 рублей. Необходима предварительная запись. 

Как писали Юга.ру, 6 июля в Краснодаре состоится премьера спектакля по рассказу Чехова о хрупкости семейных отношений.

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Bonjour, merci. В Краснодаре пройдет встреча французского разговорного клуба
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