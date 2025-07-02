Bonjour, merci. В Краснодаре пройдет встреча французского разговорного клуба
В краснодарском центре притяжения «Пятница» организовывают встречу французского разговорного клуба (16+)
Центр притяжения «Пятница» анонсировал на 12 июля встречу французского разговорного клуба. На мероприятии обсудят традиции и праздники страны и сравнят их с традициями народов России.
«В преддверии Дня взятия Бастилии, 14 июля, поговорим на первом заседании французского разговорного клуба о праздниках во Франции», — отметили организаторы в анонсе.
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На встречу приглашают желающих с уровнем языка А2 и выше. Участникам заранее отправят небольшой текст о праздниках Франции.
Мероприятие состоится 12 июля в 13:00 по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — 500 рублей. Необходима предварительная запись.
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